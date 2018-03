Lenovo IdeaPad U310 im Test Datenblatt Wertung

© Lenvovo Lenovo IdeaPad U310 im Test

Jetzt kaufen Pro drei USB-Anschlüsse

drei USB-Anschlüsse helles Display

helles Display leistungsstarke Grafikkarte Contra wenig Ausdauer 74,2%

Anzeige

Ein dritter Platz in der connect-Bestenliste - mit dem IdeaPad U300s ist Lenovo der Start in der Kategorie Ultrabook gelungen. Doch so gut das U300s auch sein mag, sein Preis von 1399 Euro ist nicht ohne.

Wer nicht so viel ausgeben möchte, hat Glück: Das IdeaPad U310 kostet mit 699 Euro ziemlich genau die Hälfte des Erstlings und wartet noch dazu mit Intel-Core-i-Prozessoren aus der dritten Generation auf.

Auch der Chipsatz ist auf dem neuesten Stand. Das macht unseren Test besonders spannend, schließlich hat das U310 die Möglichkeit, den Einfluss günstigerer Komponenten durch technischen Fortschritt auszugleichen.

Ausstattung: Schön helles Display

Beim Display macht Lenovo keine Experimente. Das U310 setzt auf 13,3 Zoll mit einer Auflösung von 1366 x 768 Pixeln, die Helligkeit ist mit 200 Candela pro Quadratmeter auch für sehr gut ausgeleuchtete Innenräume geeignet. Und trotz des günstigen Preises trumpft das IdeaPad U310 mit Teilen seiner Ausstattung auf.

Bei den kabelgebundenen Schnittstellen hat es mit drei USB-Anschlüssen, von denen zwei den schnellen Standard 3.0 unterstützen, gegenüber dem U300s (je einmal USB 2.0 und 3.0) die Nase vorn. Der neben Headset- und Mini-HDMI-Buchse vorhandene Ethernet-Anschluss ist überall da von Vorteil, wo WLANs gestört oder gar verboten sind.

© Lenvovo Lenvovo IdeaPad U310

Dass etwas gespart wurde, zeigt sich dann an typischen Stellen. Das neue U310 hat zwar eine deutlich überarbeitete Grafikeinheit und die für den Stromverbrauch günstigen von 32 auf 22 Nanometer geschrumpften Strukturen auf seiner Seite.

Aber das teurere U300s besitzt einen Core-i7-Prozessor mit einem 33 Prozent größeren Cache-Speicher und einer je nach Betriebsart 6 bis 12 Prozent höheren Taktfrequenz. Auch der Festspeicher dokumentiert den Klassenunterschied, hier setzt das U310 auf eine rotierende Magnetscheibe statt auf den mechanisch robusten, sehr schnellen und im Verbrauch genügsamen SSD-Speicher des U300s.

Bei der Kapazität hat der deutlich preiswertere Speicher naturgemäß den Vorteil auf seiner Seite - 445 verfügbare Gigabyte sind für den normalen Einsatz schon recht üppig und klar mehr als 238 GB beim U300s.

Handhabung: Etwas mehr Gewicht

Mehr Schnittstellen, dazu eine Festplatte statt leichtem, kompaktem Flash-Speicher - die insgesamt geringeren finanziellen Mittel für den Leichtbau führen dazu, dass das U310 nicht ganz so leicht und kompakt ist wie das U300s.

Etwa 300 Gramm mehr tragen zum etwas überdurchschnittlichen Reisegewicht von knapp 1700 Gramm bei. Dabei sind Stabilität und Verarbeitung gut. Der Einsatz von Metall etwa beim Deckel vermittelt Vertrauen.

Praxis: Das steckt hinter dem Label Ultrabook

Touchpad und Tastatur entsprechen dem bei Ultrabooks üblichen Standard. Von einer für Blindschreiber unter Umständen irritierenden zusätzlichen Reihe an Drückern rechts neben der Enter-Taste abgesehen, ist das Keyboard konform zum Standard, die einzelnen Tasten präsentieren sich weitgehend spielfrei. Auch der Lüfter unseres Testgerätes bleibt über weite Strecken ruhig und hält selbst im Einsatz die Drehzahl auf niedrigem Niveau.

Messwerte: Starke Leistung

Dabei geizt das Lenovo U310 nicht mit Leistung. Auch wenn besonders gute SSDs Standardfestplatten unter normalen Bedingungen ausstechen, kann sich das U310 vom doppelt so teuren, aber auch ein wenig älteren Modell deutlich absetzen.

Dabei profitiert die 3D-Performance des U310 spürbar von der neuen Intel-HD-4000-Grafik: Bis zu 70 Prozent mehr Leistung als das U300s bringt das U310 bei bestimmten grafikintensiven Benchmarks. Auch bei der Systemleistung legt es deutlich zu.

Nur in puncto Ausdauer scheint das preiswertere Lenovo-Ultrabook etwas unter den eingesetzten Komponenten zu leiden, wenngleich vier Stunden Laufzeit unter unseren Standardbedingungen für die normale Nutzung meist locker ausreichen.

Fazit: Gute ausbalancierter Kompromiss

Damit zeigt das Lenovo IdeaPad U310 zu seinem ausgesprochen günstigen Preis in der Grundausstattung eine Reihe gut ausbalancierter Kompromisse, die normale Ansprüche mehr als zufriedenstellen.

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Lenovo IdeaPad U300s im Test 75,4% Das schicke, aber kontaktscheue Ultrabook Lenovo IdeaPad U300s punktet im Test mit seiner 250 Gigabyte großen…

CES 2013 Lenovo IdeaPad Yoga 11S: Convertible mit Windows 8 Lenovo zeigt auf der CES das IdeaPad Yoga 11S, eine Tablet-Ultrabook-Kombination mit 11-Zoll-Display, Intel-Prozessor und Windows 8. Testbericht Lenovo Ideapad Yoga 13 im Test 78,6% Lenovo hat den Dreh raus: Das Ultrabook Yoga 13 zeigt sich im Test äußerst gelenkig und eröffnet damit neue…

Testbericht Lenovo Ideapad Yoga 11s im Test 79,2% 2012 noch eine Vision, heute eine feste Größe: Lenovo präsentiert das gelenkige Ideapad Yoga bereits in dritter… Testbericht Apple MacBook Pro mit Retina-Display im Test Das neue MacBook Pro mit Retina-Display brilliert mit Leistung und Ausdauer - die neuen Haswell- Prozessoren und schneller angebundene SSDs machen's…