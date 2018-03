Lenovo K6 im Test

© Lenovo Lenovo K6

Jetzt kaufen EUR 143,00 Pro kompaktes und ergonomisches Gehäuse

kompaktes und ergonomisches Gehäuse solide Verarbeitung

solide Verarbeitung Display mit Full-HD-Auflösung

Display mit Full-HD-Auflösung Fingerabdrucksensor

Fingerabdrucksensor Dolby Atmos für Raumklang

Dolby Atmos für Raumklang Dual-SIM

Dual-SIM gute bis sehr gute Funkeigenschaften

gute bis sehr gute Funkeigenschaften solide Akkulaufzeit Contra 5-GHz-WLAN wird nicht unterstützt

5-GHz-WLAN wird nicht unterstützt Micro-USB statt USB-C Fazit connect Testwertung: befriedigend (363 von 500 Punkten) 72,6%

Anzeige

Der günstige 5-Zöller Lenovo K6 steckt in einem Unibody aus Aluminium, womit er in dieser Preisklasse eine Ausnahmeerscheinung ist. Das glatte Metall schließt oben und unten zwar mit breiten Kunststoffstreifen ab, um die Funksignale durchzulassen. Die Produktdesigner haben beide Materialien aber stimmig verbunden, hinzu kommt eine solide Verarbeitung. Mit dem kompakten Gehäuse, dem Idealgewicht von 140 Gramm und den starken Rundungen zu den Rändern hin liegt das K6 außerordentlich gut in der Hand. Lenovo macht hier alles richtig.

Smartphone mit Raumklang

Das Display zeigt 1920 x 1080 Pixel auf 5 Zoll und bietet damit eine knackscharfe Darstellung. Die Leuchtkraft ist mit 422 Candela zwar nicht besonders hoch, aber letztendlich bietet Lenovo hier mehr als viele andere Hersteller in dieser Preisklasse. Eine weitere Besonderheit sind die Stereo-Lautsprecher auf der Rückseite, die die Raumklangtechnik Dolby Atmos unterstützen und damit tatsächlich ein für ein Smartphone sehr volles Klangbild hinbekommen.



© Lenovo Der Alumium-Unibody schließt oben und unten mit breiten Kunststoffstreifen ab. Er ist zu den Rändern hin stark gerundet, dadurch liegt das kompakte 5-Zoll-Smartphone sehr gut in der Hand.

Prozessor und Speicher bewegen sich dagegen im klassentypischen Rahmen. Der Einsteiger-Chipsatz Snapdragon 430 mit 2 GB RAM hält das Betriebssystem flüssig am Laufen, die Oberfläche regiert durchweg flott. Die Installation und das Starten von Apps dauert allerdings länger als bei einem Mittelklasse- oder gar High-End- Smartphone, grafisch anspruchsvolle Apps laufen nicht durchgehend ruckelfrei – beides Einschränkungen, mit denen man angesichts des Preises leben kann. Der Speicher fasst nur 16 GB, davon stehen beim Start 8,3 GB zur Verfügung. Weil das K6 mit einem Hybrid-Steckplatz ausgestattet ist, kann der Besitzer entweder den Speicher per Micro-SD aufrüsten oder eine zweite SIM-Karte einstecken.​​

Vibe UI macht einen guten Eindruck

Die 12-Megapixel-Kamera schafft eine solide Qualität bei guten Lichtverhältnissen, wenn es dunkler wird, sind aber nur noch Schnappschüsse drin. Gut gefallen hat uns die Kamera-Oberfläche von Lenovo: Sie ist übersichtlich und bietet einige Extras wie Zeitraffer und Zeitlupe bei Videos. Auf unserem Testgerät war mit Android 6.0 nicht die aktuellste Version des Google-Systems installiert, der Hersteller hat aber bereits ein Update in Aussicht gestellt. Als Benutzeroberfläche ist wie auf dem Lenovo P2​ Lenovos hierzulande kaum bekannte Vibe UI vorinstalliert, die deutlich an Googles Original- Android orientiert ist und vielseitige Extrafunktionen bietet. Auch das Systemoptimierungstool von Lenovo verdient Beachtung.



© Weka/Archiv Links: Lenovo reichert Android mit zahlreichen Extras an. Rechts: Beim K6 ist die Raumklang-Technik Dolby Atmos integriert.

Entwarnung aus dem Labor

Dass 5-GHz-WLAN fehlt, ist keine Überraschung, auch dem veralteten Micro-USB-Port wird man in diesen Preisregionen häufiger begegnen. Viel wichtiger ist aber, dass die Funkeigenschaften gut bis sehr gut sind und auch die Akkulaufzeit überzeugt: 7:32 Stunden erreicht das K6 in unserem genormten Nutzungsmix, man kommt also in der Regel ohne Ladekabel über den Tag. Das Fazit fällt daher positiv aus: Unter 200 Euro findet sich kaum ein besseres Gerät als das Lenovo K6.​

Anzeige

Mehr zum Thema Mittelklasse Smartphone Lenovo Moto G4 Plus im Test 80,6% Bei der Plus-Variante des Moto G4 packt Lenovo einige Extras dazu und schnürt ein außerordentlich attraktives Paket.

Lenovo-Smartphone Lenovo P2 im Test 79,8% Das Lenovo P2 hat einen gewaltigen Akku und einen raffinierten Schieberegler, den sich auch andere Hersteller zum… Günstiges Smartphone Lenovo C2 im Test 63,6% Mit einer UVP von 129 Euro ist das Lenovo C2 preislich tief unten angesiedelt. Smartphone-Feinkost kann man dafür nicht…

Smartphone mit Google Tango Lenovo Phab 2 Pro im Test 72,8% Das Lenovo Phab 2 Pro ist das weltweit erste Gerät mit Googles AR-Plattform Tango. Wir haben das 6,5-Zoll-Phablet… Smartphones Moto X4 und Z2 Force im ersten Test Lenovo schickt zwei Smartphones ins Rennen, die unterschiedliche Zielgruppen anpeilen, aber viele Gemeinsamkeiten haben: Das Design ist unverkennbar…