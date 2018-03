Lenovo Miix 2 (8 Zoll) im Test

Das kleine Lenovo Miix 2 mit 8 Zoll großem Display liegt im Test gut in der Hand und wiegt dabei nicht schwer. Als Tablet zum Immer-dabei-haben ist es top, als Windows-Desktop eher ein Flop.

erweiterbarer Speicher sehr leicht

sehr leicht MS Office wird mitgeliefert

MS Office wird mitgeliefert sehr dünn Contra kein HDMI-Anschluss

kein HDMI-Anschluss nur durchschnittliche Ausdauer 63,8%

Mit dem Miix 2 8" leitet Lenovo die zweite Miix-Generation ein. Ein echter Mix aus Tablet und Notebook werden nur die beiden Großen in 10 und 11 Zoll sein, für die es ein Tastaturdock geben wird. Auch den 8-Zöller kann man mit einer Tastatur verbinden, was für die mitgelieferte Vollversion von Microsoft Office Home & Student 2013 auch Sinn macht. In der Praxis sind 8-Zoll-Tablets für eine intensive Arbeit mit Texten und Tabellen aber schlicht zu klein.

© Archiv Auch bei seitlicher Draufsicht liefert das Display eine hohe Farbstabilität. Das Kontrastverhältnis des Miix 2 ist in Büroräumen und bei Tageslicht sehr gut. Dank einer Helligkeit von 296 cd/m2 eignet sich der Mini gut für die Nutzung im Freien.

Gehäuse: Echt handlich

Displaymessung:

Kontrast bei <1 Lux: 1:787

Kontrast bei 500 Lux: 1:862

Kontrast bei 20 000 Lux: 1:60

Displayhelligkeit: 296 cd/m2

Wer in einem Elektronikmarkt Kunden beobachtet, stellt fest: 10-Zoll-Tablets werden fast immer quer in die Hand genommen, intuitiv beginnt die Suche nach dem Desktop. 8-Zoll-Modelle halten dagegen die wenigsten quer. Hochkant ist auch die Assoziation zum Desktop schwächer, und so widmet sich die Mehrzahl der Kunden ohne Umschweife dem Startbildschirm.

Die Kleinen legt man auch seltener ab; man behält sie in der Hand, weshalb Leichtigkeit eine größere Rolle spielt. Hier punktet das neun Millimeter dünne Miix 2, das mit 347 Gramm etwa 90 Gramm leichter ist als Toshibas Encore und auch das bereits getestete Dell Venue 8 Pro um 50 Gramm unterbietet. Nimmt man das Miix 2 und das Encore in die Hand, ist der Unterschied spürbar. Grund: Ein etwas kleinerer Akku.

