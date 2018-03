Was die Ausdauer angeht, muss sich das Lenovo nicht verstecken: Knapp fünf Stunden praktischer Arbeit bei einer Standard-Displayhelligkeit von 100 cd/m2 sind mit dem mit 1595 Euro preiswertesten Notebook des Testfeldes drin. Soll's statt Arbeit Vergnügen sein, lässt es DVDs knapp vier Stunden lang rotieren. Und ist der Akku einmal erschöpft, ist er nach einer Stunde am Netz fast zu 50 Prozent voll, danach geht es etwas gemächlicher mit dem Laden weiter.

Lenovo T60 1951PRG Datenblatt

© Archiv Lenovo T60 1951PRG

Alles Nötige an Bord

Ausstattungsseitig bietet das Thinkpad alles, was man zu Recht von einem Business-Notebook erwartet: Bluetooth und WLAN (a/b/g) sind Standard, IrDA kommt beim Lenovo dazu. Für Sicherheit sorgen auch hier der Fingerprint-Reader und das TPM-Modul. 70,2-Gigabyte-Festplattenspeicher sind in den meisten Fällen völlig ausreichend fürs Geschäft, ein Allesbrenner als optisches Laufwerk sowieso. Positiv fällt auf, dass sich das Lenovo per bewährter PC-Card und per moderner ExpressCard erweitern lässt. Ergänzt wird die Ausstattung an Schnittstellen um Gigabit-Ethernet, Modem und 3 x USB, für die Akustik gibt es die obligatorischen Mikro- und Kopfhöreranschlüsse. Für manchen Anwender etwas gering dürfte die Auflösung von 1024 x 768 Pixeln beim ansonsten anständigen Display sein. Das bringt dem Lenovo Thinkpad T60 in der Ausstattung knapp den letzten Platz ein.

Der Kleinste unter den Kleinen

Dafür versöhnt es mit bester Handhabung und ist das kleinste und leichteste unter den kleinen und leichten 14-Zoll-Kandidaten. Die Stabilität des Chassis und die Verwindungssteifheit des Displaydeckels erfüllen einmal mehr die von früheren Thinkpads gesetzten Maßstäbe. Auch die Tastatur und Mauszeigersteuerung mit Trackpad und Pointing-Stick arbeiten auf höchstem Niveau.

In der Office-Leistung liegt das T60 am Ende des dicht gedrängten Testfeldes, die Geschwindigkeitsunterschiede werden aber nur sehr erfahrenen Nutzern auffallen. 3-D-Power hat es noch weniger als die anderen Notebooks, zum ernsthaften Spielen ist dieses Business-Notebook aber auch nicht gedacht.

Anzeige

Lenovo Thinkpad T60 1951 PRG

Hersteller Lenovo Preis 1595.00 € Wertung 319.0 Punkte Testverfahren 1.0

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Lenovo Thinkpad T61 64665DG Hohe Ausdauer bei vertretbarem Gewicht zeichnet das Lenovo Thinkpad T61 für 1629 Euro aus.

Testbericht Lenovo IdeaPad U300s im Test 75,4% Das schicke, aber kontaktscheue Ultrabook Lenovo IdeaPad U300s punktet im Test mit seiner 250 Gigabyte großen… Testbericht Lenovo IdeaPad U310 im Test 74,2% Neueste Technik zum Top-Preis - das Lenovo IdeaPad U310 hat viel zu bieten. Wir haben die Basisvariante getestet.

Testbericht Lenovo Ideapad Yoga 13 im Test 78,6% Lenovo hat den Dreh raus: Das Ultrabook Yoga 13 zeigt sich im Test äußerst gelenkig und eröffnet damit neue… Testbericht Lenovo Ideapad Yoga 11s im Test 79,2% 2012 noch eine Vision, heute eine feste Größe: Lenovo präsentiert das gelenkige Ideapad Yoga bereits in dritter…