Lenovo Thinkpad R60e 0657-3LG

Der chinesische Hersteller Lenovo baut seit Jahren IBM-Notebooks. Die günstigsten Mobilrechner mit IBM-Siegel tragen das "R"im Namen. Dennoch flößen die metallenen Display-Scharniere, der verwindungsstarke Display-Rahmen und das rundum stabile Gehäuse viel Vertrauen in die Langlebigkeit des R60e ein. Schade, dass es mit seinen fast drei Kilo nur begrenzt tragbar ist. Denn neben der schieren Stabilität hat es erstaunliche mobile Talente:Das R60e bietet die mit Abstand beste Ausdauer im Test. Satte fünf Stunden hält es ohne Steckdose durch. Der Core-Duo-Prozessor ist spitze. Die Top-Note bei der Leistung und die Bestnote bei der Ausdauer fordern jedoch ihren Tribut, da an anderer Stelle gespart werden musste:

Das Display des Lenovo ist mit 1024 x 768 Pixeln auf 15 Zoll Diagonale recht grobpixelig geraten. Immerhin ist seine maximale Helligkeit von 166 cd/m2 völlig ausreichend. Ansonsten ist die Ausstattung mager - sogar ein Trackpad sucht man vergebens. Die Bedienung via Trackpoint dürfte für viele etwas gewöhnungsbedürftig sein. Dass die Festplatte mit nutzbaren 51 Gigabyte zu den kleinen heutzutage gehört, wird aber nur für die wenigsten Nutzer von Bedeutung sein. Insgesamt ist die Ausstattung des Lenovo damit noch eben so ausreichend, denn zudem fehlen die Luftschnittstellen Infrarot und Bluetooth. Dennoch ist das große Schwarze ein richtig gutes Notebook. Seine Ausdauer ist in dieser Preisklasse eine kleine Sensation, in Sachen Stabilität zeigt es auch weit teureren Geräten die Rücklichter und die schwächelnde Ausstattung kann die Konkurrenz zu ähnlichen Preisen auch nicht überzeugend überbieten.

