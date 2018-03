Lenovo Thinkpad T60 2007 FAG Datenblatt

© Archiv Lenovo Thinkpad T60 2007 FAG

Eine integrierte SIM-Karte erlaubt bei Lenovo Thinkpad T60 2006 FAG das drahtlose Surfen im UMTS-Netz - dank HSDPA sogar in DSL-Geschwindigkeit. So lässt sich selbst an Orten eine Verbindung zum Internet herstellen, die abseits jedes WLAN-Hotspots liegen. Den UMTS-Zugang stellte beim Testmodell der Netzbetreiber Vodafone.

Vier Stunden Ausdauer

Mit seinem 14,1-Zoll-Display, 80-Gigabyte-Festplatte, einem schon zu den schnelleren zählenden Core-Duo-Prozessor und einem externen Grafikchip ist das Lenovo Thinkpad T60 2007 FAG nicht nur den Anforderungen normaler Notebook-Nutzer gewachsen. Für 2250 Euro darf man natürlich eine Menge erwarten - eine gute Ausdauer etwa, die das T60 mit über vier Stunden im Standard-Office-Betrieb auch wirklich bietet. Und das, obwohl ein auch für manche 3-D-Spiele tauglicher Grafikchip am Stromspeicher saugt. Erzielt das Thinkpad T60 beim Gaming schon gute Leistungswerte, wird es beim Arbeiten richtig flott. Wenig zu mäkeln gibt es auch bei der Ausstattung, einzig das wenig reflektierende Display könnte noch etwas heller sein.

Sicherheit eingebaut

Wie von Lenovo gewohnt sind die Sicherheitsfeatures vorbildlich: Mit Fingerprint-Reader, abschaltbarem TPM-Modul und einer Software, die mit viele Optionen die Balance zwischen Datensicherheit und Bequemlichkeit zu wahren erlaubt, sind vertrauliche Daten gut aufgehoben. Ebenso an Bord hat das Thinkpad eine einfach zu bedienende Backup-Software, deren regelmäßige Anwendung sehr zu empfehlen ist. In Bezug auf Displaygröße, Leistungsfähigkeit und Ausdauer ist das T60 erfreulich klein und mit 2,4 Kilo Gewicht auch leicht geblieben - ohne dass die Thinkpad-typische Solidität darunter leiden würde. Für die UMTS/HSDPA-Ausstattung gilt: Vodafone läuft super, eine Umkonfiguration auf T-Mobile scheiterte im Test. Die SIM-Karte liegt hier nicht fest verschraubt unter einem Deckel, sondern sitzt wie so oft unter dem Akku.

Anzeige

Lenovo Thinkpad T60 2007 FAG

Hersteller Lenovo Preis 2245.00 € Wertung 300.0 Punkte Testverfahren 1.0

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Lenovo Thinkpad T61 64665DG Hohe Ausdauer bei vertretbarem Gewicht zeichnet das Lenovo Thinkpad T61 für 1629 Euro aus.

Testbericht Lenovo IdeaPad U300s im Test 75,4% Das schicke, aber kontaktscheue Ultrabook Lenovo IdeaPad U300s punktet im Test mit seiner 250 Gigabyte großen… Testbericht Lenovo IdeaPad U310 im Test 74,2% Neueste Technik zum Top-Preis - das Lenovo IdeaPad U310 hat viel zu bieten. Wir haben die Basisvariante getestet.

Testbericht Lenovo Ideapad Yoga 13 im Test 78,6% Lenovo hat den Dreh raus: Das Ultrabook Yoga 13 zeigt sich im Test äußerst gelenkig und eröffnet damit neue… Testbericht Lenovo Ideapad Yoga 11s im Test 79,2% 2012 noch eine Vision, heute eine feste Größe: Lenovo präsentiert das gelenkige Ideapad Yoga bereits in dritter…