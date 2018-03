© Archiv Lenovo Thinkpad T61 64665DG

© Archiv Das Lenovo Thinkpad T61 bietet Steckplätze für PC-Cards und ExpressCards.

Es verwundert nicht, dass das Thinkpad T61 von Lenovo in Hinblick auf die Stabilität beeindruckt, denn das ist Firmentradition. Vom Gewicht ist das 1630 Euro teure Gerät für die 15,4-Zoll-Display-Klasse dennoch vergleichsweise leicht geblieben. Die Anzeige besticht durch hohen Kontrast bei geringer Spiegelung, die Ergonomie gibt also in diesem Punkt keinen Anlass zur Kritik. Allenfalls der Lüfter könnte noch ein wenig leiser sein, dreht aber angenehm konstant. So geht die Arbeit am Thinkpad T61 leicht von der Hand, was umso wichtiger ist, als es auch abseits von Steckdosen sehr lange durchhält. Knapp fünfeinhalb Stunden lief der 35 Millimeter flache Rechner unter typischer Arbeitsbelastung, das spricht für sehr gute Energie-Effizienz.

© Archiv Die Display-Gelenke des Lenovo Thinkpad T61 sind eine Klasse für sich.

Ein Parameter in dieser Gleichung ist sicher die integrierte und besonders sparsame Chipsatzgrafik Intel GMA X3100. Die wird von Gamern und 3-D-Entwicklern zwar lieber links liegen gelassen, für alles andere hat sie jedoch mehr als genug Leistungsreserven. Das gilt auch für das T61, wenngleich es sich im kräftigen Testfeld leistungsmäßig eher am unteren Ende wiederfindet. Ein Kritikpunkt stimmt da schon eher bedenklich: Bei insgesamt guter Ausstattung vermissen Handy-fixierte Tester IrDA oder Bluetooth. Immerhin: Für Card-Phones gibt es sowohl PC-Card- als auch neuere ExpressCard-Steckplätze. Vielreisende, denen beständig die Angst vor Datendieben im Nacken sitzt, werden den Schutz der 105 Gigabyte Speicherplatz per Fingerprint-Reader und TPM-Modul schätzen. Damit ist das Lenovo für mobile Menschen eine erstklassige Wahl.

Lenovo ThinkPad T61

Hersteller Lenovo Preis 1595.00 €

