© LG LG G Pro2 Phablet

LG G Pro 2: Erster Eindruck

Die ausziehbare Antenne für mobilen TV-Empfang an der rechten oberen Gehäusekante macht deutlich, dass die auf dem MWC in Barcelona ausgestellten Modelle des G Pro 2 (noch) nicht für den Deutschen Markt bestimmt sind. Und laut LG ist die Einführung in Deutschland auch noch nicht sicher. Das wäre schade.

Warum wir so scharf auf das Teil sind? Drei Gründe. Erstens: Das Display. Die Anzeige misst mächtige 5,9 Zoll in der Diagonale und löst mit 1080 x 1920 Pixel (Full-HD) auf. Klar, wirklich handlich ist das G Pro 2 nicht, aber das weiß man ja schon vorher. Jedenfalls ist auf der Anzeige so viel Platz, dass das Teil schon beinahe als Tablet-Ersatz durchgeht. Auf dem Messestand schien das Display nicht ganz so hell zu sein. Aber da ist angesichts der Messe-Hektik noch kein abschließendes Urteil möglich. Stark ist in jedem Fall die Blickwinkelstabilität des Screens.

Anzeige

Hands-On: LG G Pro 2 auf dem MWC 2014 Quelle: connect 1:30 min

Zweites Argument fürs G Pro 2: Die Performance. Der Snapdragon 800 ist mittlerweile bewährt, vier Kerne je 2,3 Gigahertz - an seine Grenzen kommt dieser Prozessor kaum. Zumindest nicht im normalen Nutzeralltag. Keine Hänger, keine Ruckler, butterweiche Bedienung - so sieht Arbeiten auf hohem Niveau aus. Die drei Gigabyte Arbeitsspeicher leisten hierzu natürlich einen entscheidenden Beitrag. Auf dem Messestand in Barcelona macht das Phablet einen ausgereiften Eindruck, die Performance ist spitze.

Drittens: Die Ausstattung. Sie bietet alles, was das Herz begehrt: LTE, 13-Megapixel-Kamera, erweiterbarer Speicher, 3200 mAh großer Akku. Mehr ist momentan kaum möglich. Ebenfalls top: Es gibt zwei Speichervarianten mit 16 und 32 GB. Letztere Variante bietet rund 21 GB intern verfügbaren Systemspeicher - das ist schick.

LG G Flex im ersten Test

Was Verarbeitung und Haptik angeht: Das passt. Kunststoff ist hier zwar Trumpf, aber gut verarbeitet ist es allemal. Die Rückseite gefällt vor allem durch die leicht geriffelten Einprägungen, was dem Gerät Gripp verleiht. Das G Pro 2 wirkt zwar nicht so edel wie ein HTC One oder ein Xperia Z2, aber auch nicht billig. Vorteil beim Kunststoff: Das Gerät ist vergleichsweise leicht und somit etwas angenehmer in der Bedienung.

Android ist der aktuellsten Version 4.4 (Kitkat) installiert, darüber liegt LGs Optimus UI inklusive einiger spezieller Tools und Anwendungen.

© LG Die neuen Modelle für 2014 werden auf der Mobile World Congress (MWC) vorstgestellt.

LG G Pro 2: Kaufen oder warten?

Wenn das Teil wirklich nach Deutschland kommt und Sie mit einem Phablet liebäugeln, dann kann sich das Warten auf jeden Fall lohnen. Das G Pro 2 ist ein von oben bis unten top ausgestattetes Riesen-Smartphone, das vor allem mit seinem großen, übersichtlichen Display überzeugt.

Wie lange Sie allerdings warten müssen und wie tief Sie dann in die Tasche greifen müssten - das ist beides derzeit noch unklar.

Anzeige

Mehr zum Thema Bild.de-Aktion Volks-Smartphone LG L9 für 299 Euro Bild.de verkauft seit heute ein LG Optimus L9 als Volks-Smartphone. Geboten wird ein Mittelklasse-Modell für 299 Euro. Ein Jahresabo der Bild-App ist…

Google Kommen Nexus 7.7 und Nexus 5? Gerüchten zufolge präsentiert Google im Mai das 5-Zoll-Smartphone Nexus 5 und das 7-Zoll-Tablet Nexus 7.7. Beide Modelle kommen von LG, sind top… Testbericht LG G2 mini im Test 80,6% Das LG G2 mini soll für ähnliche Furore wir das herausragende G2. Im Test gelingt das nur stellenweise, dafür ist das G2…

Testbericht LG G3 im Test 86,6% Beim LG G3 legten die Ingenieure ihr Hauptaugenmerk auf die funktionale Vereinfachung. Der Test zeigt, dass das gelungen… Smartphones LG G Flex 2 im Test 86,4% Das LG G Flex 2 ist die zweite Generation von LGs Smartphone mit gebogenem Display. Das nun etwas kompaktere Modell…