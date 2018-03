Testbericht

LG GC900 Viewty Smart

von Redaktion connect , Michael Peuckert

Der Fotospezialist in diesem Quartett kommt eindeutig von LG und hört auf den Namen GC900 Viewty Smart. Das 469 Euro teure UMTS-Modell tritt die Nachfolge des KU990 Viewty an. Optisch gefällt das flache Gehäuse mit abgrundeten Kanten auf der Rückseite; dazu liegt es auch noch gut ausbalanciert in der Hand.