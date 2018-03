LG GM750 Datenblatt Wertung

Der Käufer erhält für 329 Euro (ohne Vertrag) ein kompaktes UMTS-Modell, das sauber verarbeitet ist und mit seinen abgerundeten Kanten angenehm in der Hand liegt. Das LG GM750 marschiert mit einem 3 Zoll großen resistiven Touchscreen und Sensortasten für die Telefonfunktionen auf.

© Foto: Hersteller Das Hauptmenü präsentiert sich im üblichen LG-Stil.

Optional zur originalen Windows-Mobile-Benutzeroberfläche kann auf dem scharfen Display auch das S-Class User-Interface von LG als Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine dienen. Im direkten Vergleich bietet die S-Class-Variante nicht nur die wesentlich attraktivere Optik, sondern auch den praktischeren Alltagsnutzen, wenn auch manche Funktionen wie E-Mail oder Kalender doppelt vorhanden sind und so mitunter für Verwirrung sorgen.

Der Standby-Screen des LG zeigt im S-Class-Modus übersichtlich alle aktuellen Informationen für Anrufe, Nachrichten, E-Mail und Kalender an. Zudem gibt es im unteren Displaybereich eine Leiste für insgesamt zehn Einträge, über die sich oft genutzte Funktionen wie E-Mail oder der HTML-Browser schnell aufrufen lassen. WLAN, Situationsprofile und Geräteeinstellungen sind über eine Registerkarte von der Standby-Anzeige aus ebenfalls schnell erreichbar. Zudem bietet das LG GM750 gleich fünf Standby-Ebenen, die neben Widgets, Multimedia- und Fotokontakt-Favoriten auch Vodafone-Services anzeigt.

Ordentliche Bedienung und Ausstattung

Die Bedienung kann dabei größtenteils mit dem Finger erfolgen, allerdings nicht komplett. Daher wird neben einem Stereo-Headset und einem Datenkabel für den Micro-USB-Anschluss auch ein Stylus mitgeliefert. Sehr unpraktisch ist freilich, dass der Stift nicht im Gehäuse verstaut werden kann.

Ebenfalls ein Manko: Trotz des 528-MHz-Prozessors genehmigt sich das LG GM750des Öfteren die von Windows Mobile bekannten Wartezeiten beim Aufrufen von Funktionen. Daher trifft es sich gut, dass das LG Multitasking beherrscht; über einen Hardkey an der Geräteseite kann der Nutzer zwischen den einzelnen Programmen wechseln.

© Foto: Hersteller Der Kalender zeigt sich übersichtlich und hebt anstehende Termine hervor.

Die Ausstattung des LG GM750fällt ordentlich aus. So beherrscht das LG GM750 alle in dieser Klasse üblichen Standards wie WLAN, EDGE, HSDPA, HSUPA, Bluetooth und GPS. Dank Office Mobile hat man Dokumente auch unterwegs einigermaßen im Griff, der gute Musicplayer, das UKW-Radio und die ordentliche 5-Megapixel-Kamera sorgen für Unterhaltung.

Gut im Labor, ordentliches Gesamtergebnis

Ein ausgesprochen gutes Bild hinterließ das LG GM750 im Labor der TESTfactory: Hier konnten sowohl die guten Empfangseigenschaften als auch die gut verständliche Akustik des LG GM750 überzeugen. Auch in Sachen Ausdauer zeigte sich das Smartphone leistungsstark.

Alles in allem reicht es am Ende zwar für kein Topergebnis, aber angesichts des günstigen Preises geht das Gebotene in Ordnung. Wer ein günstiges Touchscreen-Gerät sucht, wird hier fündig.

