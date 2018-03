LG KP500 im Test Datenblatt

© Fotos: Hersteller Individueller Standby-Screen: Das KP500 mit eigenen Widgets

Für den Mehrpreis gibt es ein drei Zoll großes und knackscharfes Display und dazu einen sexy Formfaktor samt sehr guter Verarbeitung. Metallteile sucht man zwar vergeblich, doch die feinen Softtouch-Oberflächen des KP500 sorgen für ein gutes Gefühl und einen sicheren Halt beim Bedienen. Dazu passt auch die flache Bauweise und das geringe Gewicht von lediglich 91 Gramm.

Gelungen ist jedoch nicht nur die schicke Hardware, sondern auch die einfache Bedienung, die völlig problemlos nahezu komplett per Finger erledigt werden kann. Einen Bedienstick versteckt LG dennoch vorsorglich im unteren Bereich des KP500. Lediglich die Tasten für die Anrufe und die Lautstärke, das Favoritenmenü und die Displaysperre sind zusätzlich als Hardkeys ausgeführt.

Kaum Fragen zur Bedienung

© Archiv Rutschfest dank Softtouch-Oberfläche auf allen Seiten

Ausgesprochen bedienfreundlich präsentiert sich auch die Benutzeroberfläche des LG, die mit zwei unterschiedlichen Standby-Darstellungen daherkommt. Während die eine mit Widgets, also Programmverknüpfungen etwa für den Kalender, den Musicplayer oder auch die Notizen aufwartet, dient die andere für die Kurzwahl und wird mit einem einfachen Fingerstrich über das Display erreicht: Hier lassen sich acht Kontakte auf dem Display als Icon oder Foto darstellen.

© Archiv Im Querformat erscheint sofort die Qwertz-Tastatur

Auch die restliche Bedienung wirft keine großen Fragen auf, nur könnte die Reaktion auf Eingaben noch einen Tick schneller vonstatten gehen. Auch bei der Ausstattung lässt sich LG nicht lumpen und spendiert dem Quadband-Handy so ziemlich alles, was in dieser Preisklasse zum guten Ton gehört. So sind EDGE und Bluetooth ebenso an Bord wie ein E-Mail-Client und ein Web-Browser.

Nachrichten oder Web-Adressen kann der User nicht nur traditionell über einen Nummernblock auf dem Display, sondern auch über eine eingeblendete Qwertz-Tastatur im Querformat eingeben. Dank Bewegungssensor genügt es dafür, das KP500 einfach zu drehen, dann ändert sich automatisch das Eingabeformat.

Gängige Goodies an Bord

© Archiv Praktische Schnellwahl im zweiten Standby-Screen

Die integrierte 3-Megapixel-Kamera ist einfach ausgestattet, taugt aber für gelegentliche Schnappschüsse. Für die musikalische Unterhaltung sorgen ein Player sowie das UKW-Radio.

© Archiv Kurze Wege: Aufruf der Favoriten über zentralen Hardkey unterhalb des Displays

Und schließlich hat das LG noch die gängigen Goodies an Bord, wie Rechner, Umrechner oder auch eine Stoppuhr. Eine Speicherkarte fehlt zwar, aber Software und ein Datenkabel für die Synchronisation mit dem PC liegen bei.

Vor allem angesichts des großen und hellen Displays verdient sich das KP500 bei den erzielten Ausdauerergebnissen ein dickes Lob: Rund 15 Tage bleibt es auf Empfang, Gespräche können im E-Netz bis zu 7:30 Stunden dauern. Einziges Manko sind kleinere Empfangsschwächen.

LG KP500

