Display mit hoher Auflösung erweiterbarer Speicher Contra Gehäuse zeigt Fingerabdruck Fazit Connect-Urteil: 362 von 500 Punkten, befriedigend 0,0%

Das Chocolate von LG ist ein optischer Leckerbissen. Doch so sehr Design und Verarbeitungsqualität begeistern: Beim GSM-Modell KG800 ist nicht alles eitel Sonnenschein. Lücken in der Ausstattung und Probleme beim Empfang trüben den guten optischen Eindruck. Die schokoladige UMTS-Variante KU800 macht vieles besser.

Echt Multimedia

Beim UMTS-Chocolate gibt's einige Neuerungen: Die Linse für Videotelefonie ist dezent in die Gehäusefront integriert. Außerdem verpasste LG dem KU800 als Hauptkamera eine 2-Megapixel-Knipse. Auch das Display wurde ersetzt und bietet mit 240 x 320 Pixel eine höhere Auflösung als das Exemplar im KG800. Zu guter Letzt hat LG auch einen Wechselspeicherslot für MicroSD-Karten in das KU800 integriert. Der über 80 MByte große interne Speicher lässt sich also bequem erweitern. Das sind natürlich Traumbedingungen für den MP3-Player, der bequem über eine Taste an der Geräteseite gestartet werden kann.

Der Schoko-Look bleibt

Optisch unterscheiden sich die Chocolate-Sisters nur geringfügig. Das KU800 ist elf Gramm schwerer als sein GSM-Pendant und setzt auf das bewährte Touchpad mit seinen rubinrot leuchtenden Sensortasten auf tiefschwarzem Gehäuse. Dieses konserviert nach wie vor jeden Fingerabdruck und hält den Besitzer dazu an, seine Griffelchen möglichst fettfrei zu halten.

LG KU800 Chocolate

Hersteller LG Preis 219.00 € Wertung 362.0 Punkte Testverfahren 0.9

