Sie wollen in die Smartphone-Welt einsteigen, die Vorzüge eines großen Touchscreens nutzen und das bei einem kleinen Budget? Dann könnte LG das passende Modell haben. Denn neben Hightech-Modellen mit LTE, Vierkernprozessor oder 3D-Display zeigt LG auf dem Mobile World Congress auch drei Smartphones, die im besten Sinne günstig sind.

© Hersteller Die neue L-Serie von LG im ersten Test

© connect Das LG L7 ist das stärkste Modell aus LG`s Einsteigerserie

Anzeige

L-Serie nennt LG die neue Reihe und selbst das kleinste Modell, das L3, das noch im März für rund 130 Euro verkauft werden soll, kommt keinesfalls billig daher. Metall und eine geprägte Akkuabdeckung verleihen dem Smartphone keine edle, aber eine durchaus wertige Anmutung. Der Akkudeckel beispielsweise sitzt fest und sicher und offenbart sich, wenn man ihn löst, als wirklich stabil. Insgesamt darf man für 130 Euro nicht zu viel erwarten. Das Display fällt mit 3,2 Zoll Diagonale eher klein aus, die Auflösung (240 x 320 Pixel) wirkt heutzutage schon etwas grob. Ein 800-Megahertz-Prozessor bringt Android Gingerbread zum Laufen. Entsprechend reagiert das Smartphone etwas träger auf Eingaben und die Oberfläche samt Eingabefeldern fällt etwas kleinteilig aus. Im ersten Test kamen wir damit aber durchaus zurecht, nur dass die Beleuchtung der Sensortasten zur Android-Steuerung schnell abgeschaltet wird, stört zumindest so lange, bis man deren Position dann wirklich intus hat.Wer nur ein sehr schmales Budget zur Verfügung hat und explizit ein kompaktes Smartphone sucht, kann mit dem L3 durchaus glücklich werden.

© connect Der Touchscreen ist 4,3 Zoll groß und hat die Auflösung von 800x480 Pixel.

Deutlich besser zur Geltung kommt die Android-Oberfläche auf dem 4-Zoll-Display des L5 mit einer Auflösung von 320 x 480 Pixeln. Hier setzt LG trotz des recht schwachen Prozessors von 800 Megahertz auf die aktuelle Android-Version Ice Cream Sandwich. Auch ein NFC-Chip sowie eine 5-Megapixel-Kamera samt LED sind hier vorhanden. Das L5 fühlt sich bei der Nutzung tatsächlich wie ein ausgewachsenes Smartphone an. Und das bei einem Preis um 200 Euro. Marktstart ist das zweite Quartal.Unser Tipp: noch einmal rund 100 Euro drauflegen. Das L7 ist das schickste Modell der Reihe, bietet einen 4,3-Zoll großen Touchscreen mit 480 x 800 Pixel und ist nur 8,7 Millimeter dick. LG spendiert hier einen 1-Gigahertz-Prozessor, der Android Ice Cream Sandwich noch etwas besser gerecht wird. Auch dieses Smartphone bietet eine 5-Megapixel-Kamera, einen NFC-Chip und kommt aktuellen Topmodellen schon deutlich näher. Auch das L7 soll im zweiten Quartal auf den Markt kommen, der Preis bei unter 300 Euro liegen. Alle drei Modelle sollen jeweils vom Start weg in Schwarz und in Weiß angeboten werden.Weiter Informationen: LG - Alle Smartphones-Test im Überblick Alle Handy/Smartphone Tests

Anzeige

Mehr zum Thema Outdoor-Smartphone Kyocera Torque (KC-S701) im Test Das Kyocera Torque tritt als super-robustes Android-Smartphone an. Es begeistert im Test mit cleveren Outdoor-Features und starken…

Smartphone Vodafone Smart Prime 6 im Test Vodafone-Smartphones bieten gute Leistungen zum kleinen Preis? Allerdings. Das neue Smart Prime 6 ist der beste Beweis dafür. Die neuen Flaggschiffe von Motorola Moto X Style und X Play im ersten Test Connect war bei der Präsentation von Motorola Moto X Style und Moto X Play dabei und konnte die beiden X-Modelle bereits einem ersten Test…

Smartphone Alcatel One Touch Idol 3 im Test 84,4% Das Alacatel One Touch Idol 3 gibt es in zwei Größen mit 4,7 und 5,5 Zoll. Was die beiden Modelle außerdem… Wasserfestes 5-Zoll-Smartphone Motorola Moto G 2015 im Test 77,0% Es ist moderner, robuster, aber auch teurer geworden. Ob sich das neue Moto G (2015) dennoch lohnt, verrät unser Test.