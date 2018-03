LG L90 im Test

© LG LG L90

Jetzt kaufen EUR 71,20 Pro hübsche Optik

hübsche Optik schöner Formfaktor

schöner Formfaktor neuestes Android 4.4.2

neuestes Android 4.4.2 clevere Features Contra zu wenig interner Speicher Gut

Anzeige

Einmal in die Hand genommen, fällt sofort das griffige Kunststoffgehäuse angenehm auf. Die texturierte Rückseite des LG L90 sorgt für richtig Grip beim Bedienen. Auch die Verarbeitung des Android-4.4.2-Modells präsentierte sich bereits beim ersten Check mit einem Vorseriengerät tadellos.

Im Vergleich zum LG F70 ist der Touchscreen mit 4,7 Zoll nicht nur größer, sondern löst mit 540 x 960 Pixeln zudem deutlich feiner auf - was eine sichtbar schärfere Darstellung zur Folge hat. Für ordentliches Tempo sorgt auch beim L90 eine 1,2 GHz schnelle Quad-Core- CPU mit 1 GB Arbeitsspeicher. Auf der Vermisstenliste steht allerdings der Datenturbo LTE. Das L90 muss sich UMTS und HSDPA begnügen - was im Alltag von Smartphone-Startern aber kein großes Problem darstellen sollte.

Ein Blick auf den freien Speicher des Testgerätes zeigte leider auch hier die große Schwachstelle: Mit 2,8 GB ist der Speicher nur geringfügig größer als beim F70. Eine Karte im Slot bietet auch hier nur für Audio-, Video- und Officedateien ein Zuhause, Apps müssen leider draußen bleiben.

Warum LG bei der L-Serie an dieser neuralgischen Stelle so oft so geizt, ist nicht nachvollziehbar. Dafür hat das L90 eine 8-Megapixel-Kamera mit Fotolicht und ein UKWRadio an Bord - nicht schlecht für ein Einsteiger-Smartphone. Zumal auch das L90 dank der LG-eigenen UX-Benutzeroberfläche Goodies wie Knock Code oder den Guest Mode an Bord hat.

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht LG Optimus G Pro im Test 79,2% LGs Riesenbaby Optimus G Pro mit 5,5-Zoll-Display überzeugt im Test auf ganzer Linie - ein überragender Allrounder für…

4G-Neuheit von LG LG positioniert F70 als LTE Einsteiger-Smartphone Mit dem LG F70, das auf dem MWC in Barcelona vorgestellt wurde, macht sich LG Electronics fit für 4G. Das LTE Smartphone richtet sich an Einsteiger… Firmware-Update LG G2 Mini, G Pro 2 und Co bekommen Knock Code LG plant ein Software-Update für das G2 Mini, G Pro 2 und Modelle der F- und L-Serie. Im April wird die praktische Sicherheitsfunktion Knock Code per…

Schnäppchen-Check LG L90 bei Aldi für 179 Euro Aldi Nord verkauft ab 8. Mai das Android-Smartphone LG L90 für 179 Euro. Es bietet ein 4,7 Zoll-Display, einen Quad-Core-Prozessor und eine… Smartphones LG G Flex 2 im Test 86,4% Das LG G Flex 2 ist die zweite Generation von LGs Smartphone mit gebogenem Display. Das nun etwas kompaktere Modell…