Testbericht

LG New Prada Phone

von Redaktion connect , Markus Eckstein Michael Peuckert

Kein Zweifel: Das New Prada Phone mit 5-Megapixel-Cam zielt wieder auf Fashionvictims. Optisch schließt der Neuling nahtlos an das erste Prada Phone by LG an: Ein schwarzes Gehäuse, über dem Display das Logo der Italiener, darunter die Telefon- und eine Zurücktaste. Ein eleganter, aber kein luxuriöser Auftritt.