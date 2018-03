LG S1-MDGBG Datenblatt

© Archiv LG S1-MDGBG

Schon auf den ersten Blick ungewöhnlich gibt sich das LGS1. Sein schwarzer Deckel mit Klavierlack-Anmutung verleiht ihm eine ausgesprochen schicke Note. Aber auch die inneren Werte sind beeindruckend: Ein Intel Core Duo T2600 sowie dicke 2 GBArbeitsspeichersorgen für außerordentlich gute Ergebnisse im Benchmark-Test. Satte 228 Punkte im Sysmark2004 platzieren es klar in der Leistungselite. In Sachen Schnittstellen ist das LG nahezu komplett, nur ein DVI-Ausgang für den digitalen Anschluss eines externen Displays und ein Composite-Ausgang für betagte Beamer mag der ein oder andere vermissen. Der Verzicht auf einen ExpressCard-Slot zugunsten eines herkömmlichen PC-Card-Einschubs ist zweischneidig:Einerseits gibt es für selbigen mehr Futter, andererseits ist er ein Auslaufmodell.

Gutes Display, spieletaugliche Grafik

Erfreulich: das gute Display, das mit 145 cd/m2 ausreichend hell und vom Blickwinkel weitgehend unabhängig ist. Der eingebaute Grafikchip - ein ATIMobility Radeon X1600 - ist leistungsfähig. Die 3-D-Boliden X1800 oder 7900GTXdegradieren ihn im direkten Vergleich der 3D-Mark-Daten zwar zur Hausmannskost, doch die war im Selbstversuch ausgesprochen lecker:Flat Out 2 lief völlig problemlos - auch ausgewiesene Daddler in der Redaktion fanden kein Haar in der Rallye-Suppe. The Elder Scrolls IVOblivion ließ sich ebenfalls flüssig spielen, sofern man in den Grafik-Einstellungen auf hohe Detailtiefe verzichtet. Ein wenig Ruckelei mussten die Tester zwar ab und an ertragen, aber der Verzicht auf weitere Bildschirmdetails brachte hier einiges nach vorn. Einen Schönheitsfehler offenbarte das LG S1-MDGBG zum Ende des Tests:Der schwarze Deckel sammelt allzu bereitwillig Fingerabdrücke; ein weiches Baumwolltuch sollte also stets in der Notebook-Tasche stecken. Doch das ist kaum als ernsthafte Kritik zu werten, schließlich ist das LG angesichts des Gebotenen, insbesondere der enormen Systemleistung ein tolles Angebot.

LG S1-MDGBG

Hersteller LG Preis 1799.00 € Wertung 306.0 Punkte Testverfahren 1.0

