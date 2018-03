LG U8290 Datenblatt

© Archiv LG U8290

Jetzt kaufen EUR 39,00 Pro ausgewogen klingender Musicplayer

ausgewogen klingender Musicplayer gute Empfangs- und Sendeleistungen

gute Empfangs- und Sendeleistungen exzellente Sprachqualität.

exzellente Sprachqualität. Menüs sind übersichtlich gestaltet Contra empfindliches Hochglanzgehäuse 0,0%

Anzeige

© Archiv Magisch: Die Hochglanzoberfläche scheint Fingerabdrücke anzuziehen.

Groß, etwas eckig und in ein empfindliches Hochglanzgehäuse verpackt schickt T-Mobile sein LG U8290 ins Rennen. Das Klapp-Handy mit Stummelantenne bietet ein überzeugendes Ausstattungspaket: Der Speicher lässt sich per TransFlash-Karte erweitern, so dass man den ausgewogen klingende Musicplayer auch sinnvoll nutzen kann. Die Kamera ist mit einer Auflösung von 1,3 Megapixel ebenfalls zu gebrauchen. Das LG kann MMS mit bis zu 300 KB versenden, Videos aufnehmen und zur Not auch einfache HTML-Seiten anzeigen. Das Telefonbuch ist mit Platz für 500 Kontakte allerdings etwas klein geraten. Und auch der Speicher für Kurznachrichten könnte größer sein: 150 SMS? Das bekommen andere Handys besser hin.

Exzellente Messwerte

Dennoch schneidet das U8290 unterm Strich besser ab als viele andere UMTS-Modelle. Denn LG hat einen wirklich mächtigen Akku verbaut, der das Handy mit 126 Gramm Gewicht zwar etwas schwer macht, bei den Laufzeiten aber keine Kompromisse verlangt. Das U8290 hält sowohl bei der Gesprächs- wie der Standby-Zeit mit aktuellen GSM-Handys mit. Die Tüpfelchen auf dem i sind die für ein UMTS-Gerät guten Empfangs- und Sendeleistungen sowie die exzellente Sprachqualität.

Übersichtliche Menüs

Auch bei der Handhabung zeigt das U8290 kaum Schwächen. Die Menüs sind übersichtlich gestaltet, die Menütexte lassen sich dank der großen Schrift bequem lesen. Nur bei der Bezeichnung der Softkeys sind teils missverständliche Abkürzungen wie "Opt." im Einsatz. Wer statt des WAP-Portals von T-Mobile eine freie URL ansteuern will, muss den Umweg über das Einstellungs-Menü nehmen. Doch das bleiben letztlich Kleinigkeiten, die der guten Bedienbarkeit keinen Abbruch tun. Zumal die Verarbeitung hochwertig ist. Die Tasten sind sogar klar größer und reagieren schon auf sanften Druck zuverlässig. Damit holt sich das U8290 ordentliche 392 Punkte.

LG U8290

Hersteller LG Preis 149.00 € Wertung 387.0 Punkte Testverfahren 0.9

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht LG GD510 Pop 63,6% Das LG GD510 Pop sieht schick aus und lässt sich optional mit einem Solarpanel aufwerten. Die Labormessungen verliefen…

Testbericht LG GD880 Mini 70,0% LG hat ein neues Flaggschiff: Das GD880 Mini ist ein schickes Touchhandy im sportlich-eleganten Look. Testbericht LG GM205 61,6% Das GM205 macht als günstiges und ausdauerndes Musikhandy eine gute Figur. Die Ausstattung und vor allem der Empfang…

Testbericht LG C300 im Praxistest Beim LG C300 mit Schreibmaschinen-Tastatur und einem Kampfpreis von 120 Euro stehen Soziale Netzwerke und Messaging im Vordergrund. Testbericht LG C300 im Test Was aussieht wie ein Smartphone entpuppt sich als solide ausgestattetes Handy mit ordentlicher Schreibmaschinen-Tastatur.