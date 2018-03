Zurückhaltende Optik und schlichtes Design zeichnen das U8500 von LG aus. Im Test entpuppt sich dieser Look als echtes Understatement.

LG U8500 Datenblatt

© Archiv LG U8500

Pro ungemein helles Hauptdisplay

ungemein helles Hauptdisplay Optionstasten

Optionstasten Programme starten ohne Wartezeiten Contra unter zwei Stunden UMTS-Sprechzeit Fazit Connect-Urteil: 373 von 500 Punkten, befriedigend

In schlichtem matten Schwarz betritt das neue UMTS-Modell U8500 von LG die Bühne - und wirkt mit diesem Anstrich arg zurückhaltend. Dabei outen die drei Playertasten unter dem großen Außen-Display das Klapphandy sofort als trendigen Musikspezialisten. In die Offensive geht dagegen das ungemein helle Hauptdisplay mit 262144 Farben und 176 x 220 Pixeln Auflösung, das sogar das kräftige Blau der Tastaturbeleuchtung überstrahlt.

© Archiv Das helle Innendisplay lässt sogar die Tastaturbeleuchtung blass aussehen.

Klare Menüs und Top-Ausstattung

Apropos Tastatur: Die ist sehr gut zu handhaben und weist neben den üblichen Tasten auch eigene Drücker für Videotelefonie, den Musicplayer, die Kamera und den Kalender auf. So kann sich der User den Umweg über das Hauptmenü sparen und gelangt im Alltag direkt zu den wichtigsten Anwendungen. Obwohl sich der rein optisch lohnt, denn das Hauptmenü ist mit hübschen Icons bebildert und führt den User intuitiv und ohne Umwege zu den nächsten Menüebenen. In puncto Ausstattung und Systemgeschwindigkeit dreht das U8500 richtig auf. So flitzt man förmlich durch die Menüs und selbst Java-Anwendungen starten wie auch der Music-Player fast ohne Wartezeiten. Damit der Platz für Musikdateien nicht ausgeht, hat LG zum internen 70-MB-Speicher noch einen MicroSD-Kartenslot spendiert, der von außen zugänglich ist. Eine 256 MB große Speicherkarte findet sich ebenso im Lieferumfang wie ein Stereo-Headset und ein Datenkabel samt Software. Der Outlook-Synchronisation steht somit nichts mehr im Wege. Zu guter Letzt beherrscht das U8500 neben dem Datenturbo UMTS auch zahlreiche Bluetooth-Profile, besitzt einen E-Mail-Client und verwaltet bis zu 500 Adressen samt zahlreichen Zusatzinfos wie Privat- und Geschäftsnummern sowie Anschriften.

Vergleichsweise wenig Ausdauer

In Sachen Ausdauer muss sich das U8500 allerdings Kritik gefallen lassen. Konnte in dieser Disziplin das Schwestermodell U8290 mit knapp fünf Stunden UMTS-Sprechzeit glänzen, fällt das U8500 mit unter zwei Stunden im direkten Vergleich deutlich zurück.

LG U8500

Hersteller LG Preis 199.00 € Wertung 373.0 Punkte Testverfahren 0.9

