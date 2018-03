Libratone Q Adapt On-Ear im Test

© Libratone Den Libratone Q Adapt On-Ear Kopfhörer gibts in schwarz, weiß und beige.

Jetzt kaufen EUR 165,00 Pro cleveres, gut funktionierenes Bedienkonzept

cleveres, gut funktionierenes Bedienkonzept regelbares Noise Cancelling

regelbares Noise Cancelling kräftige Tiefbasswiedergabe Contra verhangenes Klangbild (schwache Höhenwiedergabe) Fazit AUDIO Klangurteil: 60 Punkte; Preis/Leistung: befriedigend Vielversprechend

Anzeige

Ein gut funktionierendes Active Noise Cancelling braucht in der Regel ein abgeschlossenes System, das entweder um das Ohr herum geschlossen ist (Over-Ear) oder direkt im Gehörgang arbeitet (In-Ear). On-Ear-Hörer sind schwieriger zu handhaben, denn Umgebungsgeräusche dringen kaum kontrollierbar von außen ein.

Dennoch wagt Libratone mit dem Q Adapt On-Ear den Schritt – und das Noise Cancelling überzeugte uns im Test auf ganzer Linie. Entweder direkt am Gerät per Taste oder über eine Smartphone-App regelt man die Geräuschunterdrückung, die der Hersteller „City Mix“ nennt, in vier Stufen. Stufe Null schaltet das ANC nicht nur ab, es aktiviert auch die Mikrofone und verstärkt den Schall von außen etwas. Das ist für Unterhaltungen sehr praktisch.

Diesen Modus erreicht man auch flott, indem man die ganze Hand über die rechte Ohrkapsel legt. Die Berührungssteuerung erkennt diese und noch weitere Gesten zum Regeln der Lautstärke oder zum Pausieren des gerade spielenden Songs. Das klappte im Test hervorragend und war stets von klarem akustischem Feedback begleitet. Das ANC nahm kaum Einfluss auf den Sound des Hörers: Er klang basslastig und blieb auch bei größeren Lautstärken sauber. Sein Schwachpunkt war jedoch die Höhenwiedergabe, die insgesamt zu verhangen war. Darunter litten Transparenz und Abbildungsschärfe.

© Libratone Um den ANC-Modus auszuschalten, braucht man nur die Hand über die rechte Ohrkapsel des Libratone zu legen.

Fazit

Zwei Sachen macht der Q-Adapt wirklich gut: In puncto Bedienung setzt er Maßstäbe, die Verbindung aus Touch-Interface und mechanischen Tasten sowie akustischem und optischem Feedback klappt bestens. Auch das Active Noise Cancelling ist großartig. Die vier Stufen erschlagen in der Praxis die meisten Geräuschsituationen. Nur eines müsste Libratone noch verbessern: den Sound. Für mich klingt dieser Hörer einfach zu verhangen.



Deutsche HiFi Tage 2017 - Die Bilanz Quelle: WEKA Media Publishing GmbH Veranstalter, Aussteller und Besucher ziehen Bilanz über die Deutschen HiFi Tage 2017.

Anzeige

Mehr zum Thema QuietComfort 35 und QuietControl 30 Bose kündigt drahtlose Kopfhörer mit Noise Cancelling an Bose hat mit dem QC 35 erstmals einen drahtlosen Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung vorgestellt. Auch ein In-Ear-Modell gibt es.

Drahtloser Noise-Cancelling-Kopfhörer Bose QuietComfort 35 im Test Der Bose QC 35 ist der erste drahtlose Noise-Cancelling-Kopfhörer. Die Batterie hält 20 Stunden durch. Wie steht es um den Klang? Noise-Cancelling-Kopfhörer AKG N60NC Wireless im Test Der AKG N60NC hat in der Kabelversion Maßstäbe gesetzt: Seine Geräuschunterdrückung ist für einen On-Ear-Hörer unerreicht. Hält die drahtlose Variante…

Mobiler Kopfhörer Beyerdynamic Aventho Wireless im Test Dass man Lautsprecher auf den Raum einmessen kann, ist normal. Den Kopfhörer Beyerdynamic Aventho Wireless können Sie jetzt auf Ihr Gehör einstellen. DrahtloseIn-Ear-Kopfhörer Sony WF-1000X im Test Als „True Wireless“ bezeichnet man Bluetooth-In-Ear-Hörer, die auch auf das Kabel zwischen den Kanälen verzichten. Apple ging voran, Sony folgt nun…