De Kleinanzeigen-App Lifecycler will den Lebenszyklus eines Produktes für nachhaltigen Konsum verlängern. Guter Gedanke, die Umsetzung überzeugt im Test aber nicht.

© Lifecycler Lifecycler

"Du besitzt etwas, das Du nicht mehr brauchst, das für andere aber wertvoll sein könnte? Lifecycle it!" Der Gedanke ist bestechend einfach. Lifecycler hat dazu eine Online-Plattform und eine App für iPhone und Android aufgebaut, für die man sich kostenlos registrieren kann. Der Beschenkte muss lediglich die Versandkosten tragen oder das Geschenk selbst abholen, der Schenkende leistet einen kleinen Unkostenbeitrag an die Plattformbetreiber - wovon wiederum ein Teil in Emissionszertifikate zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes fließt.

Anzeige

Es gibt eine einfache Stichwort- und Umkreissuche, anschließend kann man stöbern und entdecken. Leider sind nur sehr wenige Nutzer aktiv, in unserem Test fand sich im Umkreis von 50 km um Stuttgart nur ein Angebot. Dazu stürzte die iOS-Version beim Versuch, selbst ein Angebot einzustellen, durchweg ab. So ist diese App nicht empfehlenswert.

Anzeige

Mehr zum Thema Service-Apps Mein Base im Test Die sehr schöne Gestaltung und die Vertragsverwaltung bei Mein Base überzeugen, die Bedienung ist insgesamt gut. Doch leider vermissen wir bei der…

Service-App Mein O2 Service-App im Test Gute Verbrauchsübersicht, starke Rechnungs- und Vertragsverwaltung, sinnvolle Servicefunktionen und clevere Zusatzfeatures. Service-App Kundencenter-App (T-Mobile) im Test Die Kundencenter-App von T-Mobile sorgt für Kostenkontrolle und hilft, den Verbrauch zu überblicken. Vertragsverwaltung und Service-Features jedoch…

Service-App Mein Vodafone im Test Beim Testsieger passt der Service: gute Verbrauchsübersicht, sehr gute Rechnungs- und Vertragsverwaltung, gute Features - die etwas bessere… Fahrassistenzsystem Augmented Driving im Test Die Fahrassistenz-App Augmented Driving überzeugt im Test überzeugt mit einem Top-Spurassistenten und guter Abstandswarnung. Auch zu bedienen ist sie…