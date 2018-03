Linn Majik 2100 Datenblatt

Die Majik 2100 für 2200 Euro ist ein reinrassiger Stereo-Amp, und ihr Zahlenkürzel verrät ihre Leistung: zwei Mal 100 Watt an vier Ohm Impedanz.

Zugegeben: Bass-Abgründe, so tief wie der Loch Ness, taten sich nicht auf; das aber störte wirklich nur eingefleischte Fans von Erdbebengrollen und stampfenden Dinosaurierherden. Kompliment auch an die Ausdauer der Verstärker, besonders an die kleinere Majik: Weder bei Maschinengewehrsalven noch bei den kraftraubenden Explosionen im Film "Wir waren Helden" machten die Endstufen mit hohen Pegeln einen Rückzieher.

Im Stereo-Durchgang zeigte sich die Majik an den genügsamen B&W-Boxen ebenso vielschichtig und feingliedrig wie in der Surround-Runde. Erst als die Tester übermütig die leistungshungrige JBL Array 1000 (7800 Euro) als Lautsprecher wählten, schlug die Mathematik zu. Die präzise Aufteilung der Kraftreserven - 100 Watt an vier Ohm Impedanz, rund 50 Watt an acht Ohm - machte der Endstufe das Leben an der sechsohmigen Box nicht leicht. Eindrucksvoll aber, wie sie dennoch mit einer fantastischen Abbildung und einer präzisen Ortung jedes einzelnen Musikers im Raum brillierte. Die C 3200 reagierte da gelassener, machte besonders an den B&W einen druckvollen Bass und scheute sich auch nicht vor den Frequenzschluchten im akustischen Hip-Hop-Stück "Picknicker" der Fantastischen Vier (Sony BMG).

Linn Majik 2100

Linn Majik 2100
Preis 2200.00 €

