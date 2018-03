Logitech k760 Wireless Solar Keyboard im Test

© Logitech Logitech k760 Wireless Solar Keyboard

Logitech k760 Keyboard

Wer die Logitech-Tastatur einmal ausgepackt und angefasst hat, fragt sich sofort, ob er nicht sein Apple Wireless Keyboard dagegen austauschen soll. Einmal abgesehen davon, dass es von der Tastenbelegung her ein reinrassiges Apple-Keyboard ist, braucht man keine Batterien dafür.

Der breite obere Rand des Logitech-Teils ist mit Solarzellen bestückt, die die Energie nicht nur aus Tageslicht, sondern auch aus Kunstlicht ziehen. Dazu lässt sich die k760 bequem für mehrere Geräte mit einfachem Umschalten nutzen. Drei Tasten in der Funktionsleiste halten drei verschiedene Bluetooth-Kopplungen parat - zum Beispiel fürs iPad, den iMac und eine Sony Playstation.

Die Verarbeitung der Logitech-Tastatur ist sehr wertig, wie überhaupt der Alu-Look äußerst gut zum Apple-Outfit passt. Die Tasten entsprechen in Form, Größe und Abstand in etwa denen der Apple-Keyboards, allein der Druckpunkt erscheint nicht ganz so sophisticated wie der der Apfel-Produkte.

Trotzdem schreibt sich's mit der Logitech-Tastatur keinen Deut schlechter, langsamer oder weniger angenehm. Und wenn man sich überlegt, dass die k760 bei voller Ladung drei Monate im Dunkeln funktioniert und man nie mehr Batterien braucht...

Fazit: Gute Tastatur für zu Hause

Gute Indoor-Bluetooth-Tastatur für mehrere Geräte gleichzeitig und ohne den Batteriezwang des Apple Wireless Keyboards.

