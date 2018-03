Logitech Solar Keyboard Folio im Test

© Logitech Logitech Solar Keyboard Folio

Logitech Solar Keyboard Folio

Das Solar Keyboard Folio bietet ebenso Rundumschutz wie das FabricSkin, nur sind die Materialien hier andere. Was nicht heißt, dass die Verarbeitung nicht ebenso tadellos wäre.

Klappt man das Folio auf, erwacht das iPad sofort aus dem Ruhemodus, die Bluetooth-Tastatur verbindet sich automatisch. Im Arbeitszustand ist die Solarhülle allerdings nicht in der Lage, sich aufzuladen, da dann die Zellen Richtung Unterlage blicken. Erst wenn man alles zusammenklappt, kommt der Lichtsammler wieder an die Oberfläche.

Obwohl die Tastatur nicht mit dem vollständigen Überzug des FabricSkin punkten kann, ist sie trotzdem wertig verarbeitet, bietet ausreichend große Tastenzwischenräume für schnelles Schreiben, die Tasten haben einen definierten Druckpunkt für feinfühlige Finger.

Die beiden möglichen Displaypositionen ähneln ebenfalls denen des FabricSkin, werden aber nicht komfortabel magnetisch gehalten, sondern praktisch über Arretierungsstifte am integrierten iPad-Rahmen, in welchen das Tablet einfach mit sanftem Druck eingepasst wird und wo es dann sicher hält. Das Logitech Solar Keyboard Folio ist in vier Farben erhältlich.

Fazit: Gutes Handling

Leichte Handhabung beim An- und Ablegen sowie der ausklappbare Standfuß sind die Pluspunkte dieses Modells.

