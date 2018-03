Logitech UE 900 im Test

Im kleinen Gehäuse des In-Ear-Kopfhörers Logitech UE 900 findet ein komplettes Drei-Wege-System Platz. Wie das in der Praxis klingt, haben wir getestet.

© Hersteller/Archiv Logitech UE 900

Pro langzeittauglicher Charakter mit gutmütiger Abstimmung

langzeittauglicher Charakter mit gutmütiger Abstimmung schönes Design mit praxisgerechtem Zubehör

schönes Design mit praxisgerechtem Zubehör Bedienkonzept für iPhone, iPod touch und iPod Classic Contra klingt leicht verhangen

Logitech bekennt Farbe. Im Portfolio des Herstellers von Computerzubehör bekommt jede In-Ear-Serie ihren eigenen Anstrich. Die flexible blaue Leine des Logitech UE 900 ist zwecks Verringerung der Kabelkapazität sorgfältig verdrillt: erst jeder einzelne Kanal, dann beide Kanäle miteinander. Das reduziert die gegenseitige Leiter-Beeinflussung und verhindert eine etwaige magnetische Einkopplung. Praktischerweise hängt am rechten Kanal eine Lautstärkeregelung mit Play/Stop-Taste und Titelsprung. Über das integrierte Mikrofon kann man ausschließlich per iPhone telefonieren. Wer nur Musik hören möchte, greift zum zweiten Kabel - zum schwarzen Äquivalent ohne Tasten. Dazu löst man das Kabel direkt am Gehäuse.

© Hersteller / Archiv Die drehbaren Köpfe erleichtern das Einsetzen der transparenten Ohrhörer. Im reichhaltigen Zubehör befinden sich zwei Kabel, fünf Ohr-Oliven aus Silikon, drei aus adaptivem Schaum, ein Flugzeug-Adapter zur Reduktion der Umgebungsgeräusche und der obligatorische 6,3-mm-Klinkenadapter sowie zwei Reiseetuis.

Das Einsetzen der In-Ears gelingt auf Anhieb und ohne Verwirrung, zumal sich das Silikon-ummantelte Kabelstück gut hinter dem Ohr anschmiegen lässt. Dank der Plastikklammer kann die Lautstärkeregelung zur weiteren Zugentlastung am Kragen befestigt werden - sitzt wie angegossen.

Im Gehäuse stecken vier Balanced-Armature-Wandler: zwei Bässe, ein Mitteltöner und ein Hochtöner. Es ist kaum vorstellbar, wie solch ein ausgewachsenes Drei- Wege-System in ein derart kleines Gehäuse passen kann. Etwas lauter drehen muss man schon, dann spielen die UEs sanft homogen und geschlossen ohne störende Ecken und Kanten, lassen aber vergleichsweise etwas Durchsetzungskraft vermissen.

