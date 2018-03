LS-Kabel Kimber Kable KS 3033 Datenblatt

© Archiv LS-Kabel Kimber Kable KS 3033

Nach vielen Jahren kommen nun weiterentwickelte Modelle der Select-Familie. Eines davon ist das KS 3033 für 3100 Euro.

Die Veränderungen bei dem Luxuskabeln der Select-Familie gerieten sehr fein. Hier optimierte Kimber die Position der einzeln isolierten Litzen, die wie bisher in einen Blindkern aus Schaumstoff verwoben sind. Denn von der Mikrofonie-dämpfenden Eigenschaft dieser Konstruktion ist der Entwickler aus Utah weiterhin überzeugt. Wie auch von der extrem reinen Isolation aus Teflon, dem Aufbau der Einzellitzen aus unterschiedlich dicken Drähten sowie den halbleitenden Fasern, die elektrostatische Ladungen entfernen. Das Leitermaterial des KS 3033 besteht ausschließlich aus hyperreinem Kupfer.

Die Tester waren höchst gespannt, ob so scheinbar marginale Modifikationen überhaupt hörbar wären. Und ja: Seinen deutlich höheren Preis rechtfertigte das KS 3033 mit einem klaren Klangzuwachs. So ließ es sogar das hervorragende Fadel Art Aphrodite SC Duo (2040 Euro, 10/07) hinter sich. Das KS 3033 ermöglichte einen körperhafteren Bass, noch feinere Hochtongespinste und positionierte in ein weiträumigeres Klanggeschehen die Instrumente genauer umrissen. Als die Tester dann noch Stimmen artikulierter sowie opulentere Klangfarben vernahmen, spendierten sie diesem Ausnahmekabel gerne 17 Klangpunkte.

Anzeige

Kimber Kable KS 3033

Hersteller Kimber Kable Preis 3100.00 € Wertung 17.0 Punkte Testverfahren 1.0

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Lautsprecher-Kabel Kimber Kable 8 TC White/Clear Das Kimber Kable 8 TC White/Clear (550 Euro) bot nochmals mehr Details als das Oehlbach XXL Fusion Two und erweiterte die Bühne.

Testbericht Lautsprecherkabel Kimber 12 TC All Clear Das Kimber 12 TC All Clear (900 Euro) verlieh Bässen eine noch bessere Kontur als selbst das in dieser Hinsicht schon hervorragende Kimber 12 TC. Testbericht Kimber Kable 8 TC All Clear Das LS-Kabel Kimber Kable 8 TC All Clear (660 Euro) ermöglichte eine deutlich hörbare Steigerung.

Testbericht Lautsprecherkabel Kimber 12 TC Die Vermehrung auf 24 Einzelleiter führten beim Kimber 12 TC zu ausgeglichener, aber dennoch ausdrucksvoller Wiedergabe. Testbericht Kimber Kable KS 6063, KS 6065 und KS 6068 im Test Auf der Suche nach noch mehr Ruhe im Klangbild entwickelte Ray Kimber ultimative Boxenkabel: Die 6000er-Serie definiert die Maßstäbe neu. Wir haben…