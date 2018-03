Lua Belcanto Datenblatt

© Archiv

Die Grundausstattung beinhaltet beim 500 Euro teureren Lua Belcanto - Nachfolger des Sonata - ein hochklassiges Board für Analog-Fans, dem Firmen-Boss Helmuth Lua einen eigenen, MuMetall-geschirmten Netztrafo spendierte. Schallplattenfreunde können MC- oder MM-Systeme anschließen. Ein kleines "Mäuseklavier" erlaubt es, die Phono-Stufe elektrisch per DIP-Schalter an die Abtaster anzupassen. Wer zudem zwei Aufzeichnungsgeräte hat, wird sich über zwei Tape-Buchsenpaare mit Hin- und Herspielmöglichkeit freuen.

Anzeige

© Foto: H.Härle Die freien Kabel-Verbindungen sind dem Platinen-Layout und der Platzverteilung geschuldet

Messdaten

Dass ein Röhren-Verstärker nicht mit Leistung protzen würde, war klar. Doch mit AUDIO-Kennzahlen von 52 eignt er sich nur für wirkungsgradstarke Boxen, sofern hohe Pegel gefordert sind.

Hörtest

Der auf der aktuellen AUDIO-CD "pure music Vol. 5" (Bose) ohne Kompression und Schnitte gespeicherte Kopfsatz von Bruckners 5. Sinfonie verlangt Röhren und Transistoren eine Menge ab, ähnlich wie der exzellent produzierte Fusion-Jazz der Thom Rotella Band (dmp). Nur beim Maßstab der Abbildung, sprich: der erreichbaren Lautstärke, musste die Röhren erwartungsgemäß zurückstecken. Im Rahmen seiner Möglichkeiten aber konnten der Lua eine unglaubliche Viefalt feindynamischer Nuancen entwickeln.

© Foto: H.Härle Seperate Klemmen bzw. Bananenstecker-Buchsen für Vier- und Acht-Ohm-Lautsprecher

Und wir sind mittendrin in der Musik - wo HiFi egal wird und Tonträger mit reichlich Fehl und Tadel in die Player wandern. Etwa wunderschöner, aber hoffnungslos überproduzierter Brit-Pop a la Coldplay. Hypervirtuoser, aber rabiat komprimierter Heavy Rock a la Dream Theater. Oder alte Mono-Aufnahmen mit Maria Callas. Im audiophilen Ausnahmezustand überzeugten die beiden Röhren-Verstärker mit den am feinsten modulierten Stimmen. "Un bel divedremo", von der Callas unnachahmlich ergreifend geklagt, ging zu Herzen. Vom Octave energischer nach vorne gerückt, vom Lua etwas abgemildert - für sich genommen faszinierende Darstellungen. Kritik entzündete sich allenfalls am leichten Zerfasern des Klanges, an minimalem Aufweichen, Andicken mit höheren Pegeln.Fazit: Gut ausgestatteter Röhrenverstärker mit warmem Klang.

Lua Belcanto

Hersteller Lua Preis 4500.00 € Wertung 115.0 Punkte Testverfahren 1.0

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Vollverstärker Lua 4545 L Wegen des 10-jährigen Firmenjubiläums schliff Lua noch einmal mächtig an seinem kleinsten Röhren-Amp Lua 4545 L (2200 Euro). Ergab das auch klanglich…

Röhren-Vollverstärker Lua 4545 L GS-autobias im Test Der Wärmereflektor-Spiegel des Lua-Amps täuscht eine größere Anzahl von Röhren vor. Die braucht es gar nicht, der neue 4545 L klingt auch mit seiner… Transistor-Vollverstärker Arcam A49 im Test - Ganz große Pläne Wir haben den Arcam A 49 im Test. In Sachen Ausstattung und Bedienung sowie bei der Bass-Wiedergabe kann der Transistor-Vollverstärker überzeugen.

Vollverstärker Marantz PM 7005 im Test Auf den ersten Blick gleicht der neue Marantz-Verstärker der 7000er Serie dem Vorgänger. De facto tritt er aber nicht nur mit dem bewährten Klang,… Vollverstärker Technics SU C700 im Test Der Technics SU C700, ein digitaler Schaltverstärker, erweist sich im Test als echtes Schmückstück, bei dem man einen deutlich höheren Preis erwarten…