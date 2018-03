Magnat Quantum 673 im Test

© Magnat Magnat Quantum 673

Jetzt kaufen Pro unangestrengte, natürliche Abbildung

unangestrengte, natürliche Abbildung kräfiger Bass Contra Chassis könnten etwas genauer in das Gehäuse verbaut sein Vielversprechend

Anzeige

Doch die bewährte Gehäuseform hat die Revision überlebt: Die gewölbten Seitenteile machen stehenden Wellen im Boxeninneren den Garaus. In Kombination mit aufwendigen Innenverstrebungen besitzt die Quantum 673 ein steifes und damit resonanzarmes Gehäuse. Der recht große bedämpfte 30mm-Tweeter mit Kunstseiden- Kalotte und breiter Sicke setzt auf eine Ferro-Fluid-Kühlung in der Schwingspule. Somit soll der Hochtöner weniger Klirr produzieren und dank des hornartigen, im Vergleich zum Vorgängermodell etwas abgeflachten Waveguides etwas mehr Wirkungsgrad bringen.

Die Übergangsfrequenz liegt bei relativ hohen 3,1 kHz. Für die 17cm-Membran des Woofers kommt eine steife und agile Sandwich-Konstruktion aus Aluminium und Keramik zum Einsatz. Der Korb besteht aus einem Karbon-Verbundsstoff und ist deswegen nicht magnetisch. Die Verarbeitungsqualität ist prinzipiell gut und die Folie auch sauber verklebt, doch die Woofer des Testpaares könnten etwas passgenauer sitzen.

© Magnat optimiert: Der Waveguide des 673er- Hochtöners wurde etwas abgeflacht. Die Schwingspule nutzt eine Ferro-Fluid-Kühlung.

Keine Machobox

Das machte aber nichts, denn der Klang der kompakten Magnat machte es wieder gut: Der Hochton spielte detailreich und luftig, was zu einer glaubwürdigen Darstellung der Bühne führte. Die Rechnung der Tweeter-Kühlung schien aufzugehen. Tiefe Töne von E-Bass und Co. besaßen zwar Druck, blieben aber stets neutral und verzichteten auf Effekthaschereien. Die Abbildung verlor etwas an Räumlichkeit, wenn die Magnat direkt an der Wand stand. Realistischer empfanden es die Tester, wenn die Boxen wandnah spielten - und am besten unangewinkelt. Dadurch wirkte der Hochton nach wie vor detailreich, aber etwas plastischer, ohne sich aufzudrängen.

Download: Steckbrief

Anzeige

Mehr zum Thema Kompaktbox Tannoy Revolution DC4 im Test Die Revolution DC4 ist die kleinste und günstigste Koax-Box von Tannoy. Wie macht sich die Kompaktbox im Hörtest?

Lautsprecher Magnat präsentiert Quantum Edelstein Magnat präsentiert mit der neuen Quantum Edelstein einen kompakten Lautsprecher, der dank Hochglanzlackierung ins noble Wohnambiente passen soll. Kompaktboxen Sonus Faber Olympica 1 im Test Sonus Faber schickt mit der Olympica 1 eine Kompaktbox ins Rennen, die mit anprechend-edlem Design und perfekter Verarbeitung imponiert. Stimmt auch…

Wireless Aktivbox Dynaudio Focus 200 XD im Test Die aktive Kompaktbox Dynaudio Focus 200 XD hat Endstufen, DA-Wandler und Signalweiche bereits eingebaut. Ein Funksender schickt Musik in… Kompaktbox Focal Sopra 1 im Test Auch das Konzept der Zwei-Wege-Box kann man weiterentwickeln. Die Sopra 1 ist eine der wohlklingendsten Kompaktboxen. Wie schlägt sie sich im Test?