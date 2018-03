Marantz CD 6002 Datenblatt

© Archiv

Der Marantz-Player CD 6002 löst Legende Nummer 1 ab, den CD 5001 OSE. Im ersten Praxis-Check musste der Neue zeigen, ob er auch alle aktuellen Formate schluckt. Er tat es und verschmähte weder Selbstgebranntes, noch ließ er sich von kopiergeschützten Scheiben irritieren. Was er auch konnte, und was sich immer größerer Beliebtheit erfreut: Der 6002 liest auf MP3 gestutzte sowie WMA-kodierte CDs aus. Ein prima Service für bequeme Zeitgenossen, die sich beispielsweise ein komplettes Hörbuch auf einen Datenträger schaufeln oder gerne historischen Aufnahmen lauschen (die von Hause aus wie datenreduziert tönen).

© Archiv Via optischem und koaxialem Output lassen sich Digital-Recoder oder D/A-Wandler ansteuern.

Das gut ablesbare Display des Marantz offenbart selbstverständlich auch CD-Text, sofern auf der Silberscheibe vorhanden. Akustisch erfreulich fiel der regelbare Kopfhörer-Verstärker auf. Technisch ausgeführt mittels Stromgegenkopplung, ließen sich daran dynamische Modelle (Sennheiser, Grado, Beyerdynamik, AKG und andere) ausreichend laut und hinreichend dynamisch betreiben.

Technische Finessen

An technischen Ingredienzen bietet der 6002 solide Kost. Immerhin entpuppt sich der Player nach Lüften des Deckels nicht wie so viele andere als Luftnummer. Gut abgeschirmt hockt das Netzteil im Separee. Die analoge Ausgangsstufe errichtete Marantz mit den bewährten HDAM-Modulen (Hyper Dynamic Amplifier Modules). Der aktuelle D/A-Wandler CS 4398 von Cirrus Logic ist durchaus ambitioniert und auch angemessen in dieser Preisklasse.Für HiFi-Fans eher ein Gimmick, für (Hobby-)Musiker indes ein sinnvolles Helferlein ist die integrierte Pitch-Control. Sie erlaubt die Manipulation der Wiedergabegeschwindigkeit in je zwölf Stufen, in Richtung schneller oder langsamer.

Sie quälen sich vielleicht nicht am Klavier, besitzen aber noch einen Cassettenrecorder? Dann entzückt Sie der Marantz CD 6002 gar mit einem Spitzen-Suchlauf, der in null Komma nichts die lauteste Passage einer zu überspielenden CD erkundet. Übersteuerungen auf Magnetband werden so effizient vermieden. Erstes Resümee: Mit dem CD 6002 hat Marantz einen auf Komfort getrimmten Player gebaut, der mit fast allen Finessen und Features daherkommt, die sich in nunmehr 25 Jahren Compact Disc etablieren konnten.

Hörtest

Die AUDIO "pure music"-CD Vol. 3 (Bose) sollte nach langer Aufwärmzeit und unzähligen Vorabtests die entscheidende Rolle bei der Punktevergabe spielen. Zunächst musste der CD 6002 seine absoluten Fähigkeiten an bewährter Verstärker-Elektronik von Accuphase unter Beweis stellen.Er machte seine Sache gut. Konnte er doch die im Konzerthaus am Berliner Gendarmenmarkt eingespielte Ouvertüre zu Mozarts "Figaros Hochzeit" in all ihrer Pracht entschlüsseln. Auch streckte er nicht die Waffen, als er die berüchtigten Paganini-Variationen von Boris Blacher zu bewältigen hatte. Das Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin unter Marek Janowski kam mit jenem Schmiss und Biss rüber, der den Charme dieser unkomprimierten und insbesondere ungeschnittenen Werke ausmacht. Was das "Ungeschnittene" aber auch auf dem Silbertablett zu präsentieren weiß, ist der Aufnahmeort: Gendarmenmarkt (Mozart) versus Philharmonie (Blacher). Dies herauszuschälen, gelang dem CD 6002 nicht ganz so trefflich.

Marantz CD 6002

Hersteller Marantz Preis 400.00 € Wertung 90.0 Punkte Testverfahren 1.0

