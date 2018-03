© markt.de markt.de

Systembasis & Handhabung: 36 Pkt. von 50 Pkt.

Funktionalität: 34 Pkt. von 50 Pkt.

Gesamturteil: 70 (befriedigend)

Auch diese eher kleine klassische Anzeigenportal bietet mit mehr als zwei Millionen Angeboten eine gute Auswahl. Wie bei Ebay und Quoka finden sich neben dem eigentlichen Kleinanzeigen-Marktplatz zusätzlich ein Fahrzeug-, ein Immobilien- und ein Stellenmarkt. Sehr schön ist auch die Möglichkeit, sich direkt von der Startseite aus alle neu eingestellten Angebote in der Nähe anzeigen zu lassen.

Aufbau und Struktur der App sind meist logisch, die Gestaltung ist schlicht und funktional gehalten, die Bedienbarkeit recht ordentlich. Leider wird bei der iOS-Version die gute Systematik der Kategorien und Unterkategorien teilweise durch falsche Verlinkungen zerstört. So wurde etwa bei der Suche nach einem Fernseher über die Volltextsuche ein Meerschweinchen angeboten - eine korrekte Eingrenzung auf die passende (Unter-)Kategorie ist nur in der Android-Version möglich. Und die Einstellmöglichkeiten der Detailsuche sind zum Teil so umfangreich, dass es schon unübersichtlich wird. Ansonsten sind Suchfunktionen und Darstellung der Ergebnisse gut, lediglich die automatische Ortung vermissen wir wiederum in der iOS-Version.

Kostenlose Inserate

Eine eigene Anzeige ist schnell und einfach erstellt und (bis auf bestimmte Immobilieninserate) kostenlos; wobei eine Hervorhebung nicht möglich ist. Und wieder eine Schwachstelle der iOS-App: Das Angebot kann anschließend nur über die Webseite von Markt.de bearbeitet werden - und die erste Vorschau zeigte im Test eine Entfernung des Angebots vom aktuellen Standort von über 5000 Kilometern an.

Fazit

Die Android-App von Markt.de ist durchaus eine gute Wahl, was für das iPhone momentan nicht gilt.

