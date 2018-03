Marley Bag Of Riddim BT im Test

© Marley Marley Bag Of Riddim BT

EUR 259,00

Fertigung aus nachhaltigen Materialien ausgewogener Klang

niedriger Preis

Wie alle Marley-Produkte ist auch Bag Of Riddim BT in speziellem Design und aus nachhaltigen Materialien gefertigt. So besteht das Oberteil aus edel wirkendem Holz, der Korpus aus recyceltem Kunststoff. Das Ganze steckt in einer mit Druckknöpfen befestigten Tasche aus Hanf/Bio-Baumwolle im Green Look.

Betreiben lässt sich Bag Of Riddim BT mit Batterien oder optional erhältlichem Akku bzw. 12-Volt-Autoadapter. Damit lässt sich das Set mobil einsetzen. Trotz des Müsli-Designs hat die Marley-Tasche einiges zu bieten: Die Musikübertragung erfolgt per Bluetooth, das Lautsprecherkonzept umfasst zwei 11-cm-Tief-/Mitteltöner mit Bassreflex-Öffnung und zwei koaxial angeordnete Hochtöner.

Auch die Klangoptimierung per DSP kommt überraschend, verbunden mit einem ebensolchen Klangeindruck: So spielt Bag Of Riddim BT rundum ausgewogen, produziert konturierte und tiefe Bässe, dazu authentische Mitten und ausgeprägte Höhen. Trotz der zurückhaltenden Angabe der Verstärkerleistung von 32 Watt erzielt Bag Of Riddim eine hohe unverzerrte Lautstärke und ist somit insgesamt ein tolles mobiles Musiksystem zum günstigen Preis.

