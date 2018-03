Die Get Up Stand Up von Marley ist maßgeblich aus einer gebogenen Holzplatte aufgebaut. Wie wirkt sich das im Test auf die Funkbox aus?

© Marley Marley Get Up Stand Up BT

Pro Fertigung aus nachhaltigen Materialien

Fertigung aus nachhaltigen Materialien aptX-Standard Contra etwas inhomogenes Klangbild Vielversprechend

Mit Get Up Stand Up setzt Marley das Konzept der Produktion unter Nutzung nachhaltiger Materialien in einem Heimgerät um. Die Schallwand aus edlem Mehrschichtholz ist gebogen, wobei der untere Teil als Fuß dient. Die recht großvolumige Hinterkammer besteht aus recyceltem Kunststoff. Für die drahtlose Musikübertragung bietet Get Up Stand Up Bluetooth nicht nur das Standard-Codierungsverfahren SBC, sondern auch AAC und aptX.

Letztere funktionieren freilich nur mit entsprechend ausgestatteten Smartphones. Eine Fernbedienung gehört zum Lieferumfang. Als Lautsprecher nutzt Marley - wie bei der Musiktasche Bag of Riddim BT - ein Zwei-Wege-System mit 11-cm-Treibern, der Verstärker bietet 2x 25 Watt Leistung. Klanglich gibt sich die stationäre Marley zwar recht ausgewogen, besitzt aber nicht den frischen, transparenten Sound der Bag Of Riddim.

© Marley Den hinteren Gehäuseteil fertigt Marley aus recycelten PET-Kunststoffflaschen.

Hinzu kommt eine Zurückhaltung in den oberen Mitten abhängig vom seitlichen Hörwinkel, was das Klangbild zuweilen etwas inhomogen macht. Auch im Tiefbassbereich kann die Heimvariante nicht mit dem pfiffigen Taschenspieler mithalten; das gilt sogar für die unverzerrte Maximallautstärke.

