Die neue Alexxa-Serie macht einen durchdachten, ausentwickelten Eindruck. Ohne optisch zu polarisieren, zeigt die Kompaktbox B-One Design-Eigenständigkeit mit dem nach hinten schmaler werdenden Gehäuse, dem Echtholzfurnier und der taillierten Schallwand. Letztere ist indes kein modisches Accessoire, sondern soll die Abstrahlung gleichmäßiger gestalten und Kantenreflexionen vom Hörer fernhalten - bereits bei 2100 Hertz muss der Tweeter nämlich einsetzen, also in einem Bereich, wo er noch sehr breit abstrahlt. So tief spielen am einfachsten Metallkalotten - der Alexxa-Hochtöner weist eine deutliche Membranresonanz oberhalb des Hörbereiches auf, zeigt dafür geringe Klirrwerte.

© Archiv MB Quart setzt auf parallele Anschlüsse, jeweils für Bananas und Kabelschuhe.

Die ersten Takte von Schuberts Oktett (AUDIO Super-Hörkurs-CD 5) über die Alexxa waren im besten Sinne unauffällig: eine ausgewogene Allround-Box mit etwas exponierten Mitten und sanften Brillanzen, die Pavarottis strahlende Vokale etwas abdunkelte. Mit dem tiefsten Bass der vier Neuen und guten Reserven empfahl sie sich auch für Rock und Jazz, nahm freilich Drum-Kicks auf Jacques Loussiers "Play Bach" (Telarc) etwas den Punch. Ihre sauber gestaffelte und konturierte Abbildung war sogar jener der Focal überlegen, die allerdings deutlich ausgewogener, detailreicher und auch dynamischer tönte.

MB Quart Alexxa B-One

