MC-Tonabnehmer Clearaudio Talismann Datenblatt

© Archiv

Das Anschlussfeld des Talismann (von Clearaudio aus rechtlichen Gründen mit zwei "n" geschrieben) ähnelt allerdings verdächtig dem des Denon DL 103 - was Suchy sofort aufklärt: Denon liefert nackte Abtaster, Clearaudio selektiert diese, umhüllt sie mit wertigem Ebenholzgehäuse und versieht sie mit einer Metall- Montageplatte, was das Sytemgewicht erhöht. Damit sind Klangunterschiede zum DL 103 nicht nur durch das rigidere Gehäuse und den satteren Kontakt zur Headshell zu erwarten, sondern auch durch die veränderte Tiefenresonanz, die sich auf die Basswiedergabe auswirkt.

Nach dem etwas kniffligen Einbau in den Tonarm Linn Ekos SE des Referenzplattenspielers Linn Sondek LP 12 SE gewann der Talismann die Tester mit einer homogenen und klangfarbenstarken Wiedergabe alsbald für sich. So distanzierte er den DL 103 von Denon recht deutlich, da der Talismann mehr Ordnung bei komplexen Passagen bewahrte, die einzelnen Instrumente dabei klarer umriss und natürlicher klingen ließ. Erst das stereoplay Highlight Denon DL 103 R (4/07) war ein ebenbürtiger Gegner. Er vermittelte mitreißende Stücke wie "Staple It Together" von Jack Johnson ("In Between Dreams", Universal) packender und zeitigte den feineren Hochton, doch der Talismann zog mit mehr Ruhe im Klangbild und natürlicherem Streichertimbre gleich.

Anzeige

Clearaudio Talismann

Hersteller Clearaudio Preis 590.00 € Wertung 48.0 Punkte Testverfahren 1.0

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht MC-Tonabnehmer Clearaudio New Symphony Nach einer Überarbeitung mit noch symmetrischerem Aufbau, bekam der Symphony den Namenszusatz New, kostet 890 Euro und kling nun noch bessser.

Testbericht MC-Tonabnehmer Clearaudio Stradivari Mit einer Montageplatte aus Ebenholz und direktem Klang präsentiert sich der Clearudio Stardivari für 2400 Euro. Testbericht MC-Tonabnehmer Clearaudio New Concerto Eine gelungene Feinabstimmung und ein Aufbau mit mehr Magneten führten bei dem New Concerto für 1700 Euro zu Klangsteigerungen.

Testbericht EAT Yosegi im Test Mit dem Yosegi bietet das Euro Audio Team nicht nur sein erstes, sondern auch gleich ein optisch einzigartiges MC-System am. Bei stereoplay musste es… Plattenspieler Clearaudio Performance DC im Test Bilderbuchauftritt: Clearaudio weiß, auf welche Reize seine analoge Zielgruppe anspringt - Eleganz verbunden mit bester Feinmechanik. Der neue…