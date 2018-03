Testbericht

Medion GoPal E4435 EU

von Redaktion connect , Oliver Stauch

Was Medion da in seine preiswerte E-Serie packt, bieten andere Hersteller gerade mal in ihren Topmodellen an. Seinem Ruf bleibt Medion also treu. Doch halten die Funktionen, was sie versprechen? Und sind die Navis auch noch bedienbar?