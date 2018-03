Medion Lifetab S7851/S7852 (MD98675) im Test Datenblatt Wertung

© connect Medion Lifetab S7851

Jetzt kaufen Pro attraktives Design

attraktives Design gute Verarbeitung

gute Verarbeitung Speicher erweiterbar Contra schwaches Display

schwaches Display kein Modem 57,0%

Anzeige

Der erste Eindruck passt: Das 9 Millimeter dünne Medion Lifetab S7851 ist gut verarbeitet, die Tasten sitzen fest. Mit 374 Gramm ist es zwar nicht der leichteste 8-Zöller - die Konkurrenz bleibt oft unter 350 Gramm -, doch das Metall-Case mit den abgerundeten Kanten liegt gut in der Hand.

In Titan, wie unser Testgerät, hebt es sich vom schwarzen und weißen Einheitsbrei ab, das Lifetab S7851 ist aber auch in Weiß zu bekommen. Selbstbewusst ziert der Lifetab-Schriftzug die Rückseite und eine helle Blende am unteren Rand der Front. Wer wie jetzt im Sommer häufig draußen unterwegs ist, muss allerdings feststellen: Die von connect gemessenen 320 cd/ m2 Helligkeit kompensieren in der Sonne gerade so die starke Spiegelung des Bildschirms, der mit 1024 x 768 Pixeln auflöst.

© Archiv

Ausstattung: Bis 128 GB Speichererweiterung

Die Hauptkamera mit 5 Megapixeln, die Frontkamera mit 2 Megapixeln, ein Quad-Core- Prozessor und Android in aktueller Kitkat-Version - das bieten längst nicht alle Tablets am Markt. Und Medion verspricht noch mehr, beispielsweise eine ungewöhnlich hohe Erweiterung für den internen Speicher: War die maximale Ergänzung bei der Ankündigung noch auf 64 Gigabyte beschränkt, so ist auf der Medion-Homepage mittlerweile sogar von bis zu 128 GB die Rede.

Allerdings: Der installierte Datei-Explorer zeigt weder eine Micro-SD-Karte an noch einen USB-Stick, für dessen Anschluss Medion eigens ein Adapterkabel beilegt. Möglicherweise hat Medion hier die Konsequenzen aus dem Dilemma gezogen, dass externe Speichermedien seit Android 4.4 nicht mehr nach Belieben beschrieben werden können, und den funktionaleren ES-Datei-Explorer, der laut Anleitung installiert sein sollte, durch den einfacheren ersetzt. Apps können die Micro-SD jedoch ansprechen, und die Galerie-App zeigt Fotos und Videos, die auf ihr gespeichert sind, ebenfalls an. Den kostenlosen ES-Datei-Explorer kann man sich überdies auch wieder aus dem Play Store holen; dann lassen sich Dateien von Speichermedien auf das Tablet kopieren. Nur umgekehrt geht es nicht.

Bildergalerie Galerie Günstiges Android-Tablet Medion Lifetab S7581: Gehäuse und Verarbeitung Wir stellen das Medion Lifetab S7581 vor.

Nützliches Extra: Infrarot

Wenn man sich denn schon im Play Store umsieht, kann man auch gleich eine passende App für den Infrarotsender des Lifetabs herunterladen, denn die mitgelieferte App zeigt, wen wundert's, eine deutliche Vorliebe für die Hausmarke. Passend heißt: Hersteller wie Samsung sind im Play Store mit eigenen Remote-Apps vertreten, alternativ fand aber auch die werbefinanzierte, herstellerunabhängige App "IR Remote" von Johan Westling Kontakt zu einem handelsüblichen Samsung-Fernseher.

Für Unterhaltung sorgen außerdem mehrere Medion-Eigengewächse wie der Life-Player oder die Medion-Mediathek mit ihrem breiten TV-Angebot. Nur ein UKW-Radio hätte man sich noch gewünscht, zumal Medion auch ein Headset in die Schachtel legt, das für den Empfang via Smartphone und Tablet unerlässlich ist.

Und der Preis? Der kann sich mit äußerst günstigen 169 Euro mehr als sehen lassen. Übrigens: Beim Discounter Aldi gibt's das Medion Lifetab S7851 unter der Bezeichnung Lifetab S7852 - die Geräte sind baugleich.

Fazit: Günstiger Begleiter in allen Lebenslagen

Mit ausgesuchter Hard- und Software will das Medion Lifetab S7851 ein Kompagnon in allen Lebenslagen sein. Und das zum günstigen Preis von 169 Euro!

Anzeige

Mehr zum Thema Aldi Tablet mit 3G Medion Lifetab S8312 (MD 98989) für 179 Euro im Check Aldi Süd verkauft seit 29. Dezember das 8-Zoll-Tablet Medion Lifetab S8312 (MD 98989) mit UMTS-Modem für 179 Euro. Ist das Android 4.4 Tablet ein…

Schnäppchen-Check Medion Lifetab P8912 bei Aldi für 179 Euro Aldi verkauft ab 26. Februar das Medion Lifetab P8912 (MD 99066). Ist das 179 Euro teure Tablet mit 8,9-Zoll-Display ein Schnäppchen? Tablet-Test Medion Lifetab S8311 im Test 73,4% Beim Lifetab S8311 hat Medion alles richtig gemacht: Das Tablet gehört zu den Besten seiner Preisklasse.

Tablet Aldi: Medion Lifetab S10346 für 199 Euro Das Medion Lifetab S10346 (MD98992) gibt's bei Aldi Süd seit heute 26. März für 199 Euro. Wie attraktiv ist das 10-Zoll-Tablet mit WLAN und… 10-Zoll-Android-Tablet Medion Lifetab S10346 wieder bei Aldi Aldi Süd nimmt das 10-Zoll-Tablet Medion Lifetab S10346 (MD99282) wieder ins Aktionsprogramm. Seit 3. Juni gibt es das WiFi-Tab mit dem Metallgehäuse…