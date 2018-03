Medion Lifetab S8311 im Test Wertung

Pro Mobilfunkmodem

Mobilfunkmodem Speicher erweiterbar

Speicher erweiterbar gute Ausdauer

gute Ausdauer attraktiver Preis Contra kein HDMI

kein HDMI kein LTE

kein LTE schwer 73,4%

Das kantige Lifetab S8311 zeigt sich im Test deutlich robuster als die meisten Konkurrenten in der Preisklasse um 200 Euro. Es wiegt mit 356 Gramm für ein 8-Zoll-Tablet aber auch recht viel. Der Materialmix aus Aluminium und Kunststoff ist Medion gelungen: Die Übergänge sind glatt und der Kunststoff im Bronzeton passt sich auch farblich gut an. Lediglich der ungeschützte Speicherkartenslot bietet Anlass zu Kritik.

Während der interne Speicher bei nur 16 Gigabyte liegt, 11,5 davon sind für den Nutzer frei, bietet das Lifetab S8311 mit bis zu 128 Gigabyte eine üppige Ausbauvariante per Micro-SD. Obendrein zeigt sich Medion beim Lieferumfang spendabel und legt einen USB-OTG-Adapter für den einfachen Datenaustausch per USB-Stick bei. Außerdem neben Tablet, Netzkabel und -stecker im Karton: ein Stereo-Headset.

Display und Performance

Auf einen zweiten Lautsprecher hat Medion verzichtet, der wäre aber auch eher außergewöhnlich für diese Größe. Mit einer Helligkeit von 381 cd/m² und einem mittleren Kontrast von 1:279 liegt das Display des Lifetab S8311 eher unterm Durchschnitt.

© WEKA Media Publishing GmbH Testsiegel

Die laufenden Prozesse können mit 2 Gigabyte RAM arbeiten. Der Octacore-Chip von Mediatek erweist sich wie auch Intels Atomchip in Silvermont-Architektur als durchaus sparsam. Mit fast bis auf die Minute genau sieben Stunden liegt die Ausdauer beim Lifetab S8311 auf einem guten Niveau.

© Medion Medion Lifetab S8311

Das Lifetab S8311 hat ein GPS-Modul an Bord, das sich anders als das bei vielen Konkurrenten aber auch direkt unterwegs per Mobilfunk nutzen lässt - dank dem UMTS-Modem mit maximal 21 Mbit/s im Download.

Eigenständige Software

Bei Oberfläche und Software gehen Lenovo und Medion jeweils eigene Wege - obwohl Medion mittlerweile zu Lenovo gehört. Vermutlich weil Medion ein zugekauftes Unternehmen mit eigenen Wurzeln ist. Über den Launcher finden Nutzer auf dem Lifetab daher die vertraute App-Übersicht, dank der der Startbildschirm so frei bleiben kann, wie es einem gefällt.

Lesetipp: Die besten Tablets bis 250 Euro

Neben der Softmaker Office Suite bietet Medion seine bekannten Eigenentwicklungen für die Medienverwaltung und -präsentation, wozu unter anderem die Übertragung per DLNA und eine Fernsteuerungs-App für den integrierten Infrarotsender gehören. Auch eine größere Anzahl an Drittanbieter-Apps ist dabei, diese können bei Nichtgefallen aber sämtlich deinstalliert werden.

© Medion Medion bietet die gewohnte Trennung zwischen Startbildschirm und App-Übersicht sowie eigene Apps für die Medienverwaltung und -präsentation.

Fazit

Am Ende fährt das Medion S8311 ein gutes Ergebnis ein. Schwächen bei Displayqualität und Gewicht werden vor allem durch die guten Möglichkeiten bei Speicher und Anschluss kompensiert. Hier ist in erster Linie das Modem zu nennen, das in dieser Preisklasse eher unüblich ist.

© Medion Medion Lifetab S8311

