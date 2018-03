Medisana Vifit Connect im Test

© connect Fitness-Armband Medisana Vifit Connect

Während die meisten Fitnesstracker (auch) als modische Accessoires zu erkennen sind, besinnt sich Medisana mit dem Vifit Connect auf den medizinischen Bereich. Was vor allem beim Blick auf die Smartphone-App "Vita Dock" und die Anbindung an die Webseite deutlich wird: Hier stehen die klinische Optik und die Einbindung weiterer per

Medisana Vifit Connect: Testwertung

Band (Qualität/Komfort): 17 Punkte

Display/Infos: 45 Punkte

Akku (Laufzeit/Tausch): 43 Punkte

Funktionsumfang/Genauigkeit: 181 Punkte

Übersichtlichkeit: 10 Punkte

Individualisierung: 30 Punkte

Systemanforderungen: 10 Punkte

Synchronisieren: 3 Punkte

Funktionsumfang: 90 Punkte

Bluetooth gekoppelter Medisana-Produkte (Waage, Blutdruckmesser) im Vordergrund. Beim Synchronisieren führt der Weg leider zwangsläufig über die Cloud - das klappt nicht immer sofort. Im Gegenzug erwarten den Nutzer etliche Auswertungsmöglichkeiten - ein Eldorado für Gesundheitsstatistiker. Das beiliegende gummiartige, etwas auftragende Armband macht den Tracker zur Sportuhr, die dank LED-Display perfekt ablesbar ist, autark funktioniert und sich via Micro-USB flexibel aufladen lässt. Allzu präzise war der Medisana nicht: Der Tendenz zur optimistischen Anzeige lässt sich dank anpassbarer Schrittlänge aber mit etwas Geduld entgegenwirken. Schließlichglänzt der Vifit noch mit einem attraktiven Preis - Vorstellung geglückt.

Die wichtigsten Eigenschaften:

herausnehmbare Einheit

gute Displaydarstellung mit Uhrzeit, Datum, Schritten, Strecke, Kalorienverbrauch, Trainingszeit, Ziellerreichung (Knopfdruck)

simple Bedienung

etwas labberiges Armband

in der App zusätzlich Schlafdauer abrufbar

Schlaftracker

modern gestaltete App

Pairing nicht immer problemlos

Laden über Micro- USB-Kabel

weitere Medisana-Produkte in App integrierbar

kompatibel mit iOS, Android, PC

© connect Mehr als Durchschnitt: Die App symbolisiert, ob die Leistung über Par liegt oder darunter.

