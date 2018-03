© Vodafone Mein Vodafone

Die Tochter des britischen Vodafone-Konzerns geht auf D2 Mannesmann zurück, den ersten privaten Mobilfunkbetreiber in Deutschland. Heute ist Vodafone nach Marktanteilen das zweitstärkste deutsche Telekommunikationsunternehmen.

Die Service-App "Mein Vodafone" wird diesem Anspruch gerecht. Das Programm ist angenehm und übersichtlich gestaltet, nur die Bedienstruktur ist nicht ganz so intuitiv wie andere. Entscheidend ist aber letztlich, was Mein Vodafone dem Kunden bietet - und hier haben wir fast nichts zu bemängeln. Die tariflichen Inklusivleistungen werden automatisch in die App übernommen.

Auf der Startseite hat der Kunde Verbrauch und Kosten dann sofort im Blick, die Detailansicht gibt zusätzlich Aufschluss darüber, wo die Zusatzkosten aufgelaufen sind. Lediglich die Angabe der monatlichen Grundgebühr respektive der aktuellen Gesamtkosten vermissen wir.

Die Rechnungs- und Vertragsverwaltung ist sehr gut: Rechnungsbeträge, Rechnungen und Einzelverbindungsnachweise der letzten sechs Monate, Vertragsdaten und Tarifoptionen, die Möglichkeit, Zusatzleistungen zu buchen und die Kundendaten zu ändern, dazu ausführliche Infos zu Telefonie und Roaminggebühren in zahlreichen Reiseländern ...

Auch die Service-Features sind durchdacht - hier passt also alles. Dass Mein Vodafone am Ende den Testsieg abräumt, liegt vor allem an der tadellosen Kostenkontrolle.

