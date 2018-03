© MFB MeinFernBus MeinFernbus App im Test

MeinFernbus kutschiert Menschen durch ganz Europa, außerdem sind aufgrund der Fusion mit FlixBus und der fortschreitenden engen Zusammenarbeit auch in dieser App schon sämtliche Verbindungen beider Anbieter zu finden. Die gemeinsame Firma heißt übrigens MeinFernbus FlixBus. Während die FlixBus-App (Test) in ihrer Verbindungsübersicht jedoch schon ausweist, welches Unternehmen die jeweilige Fahrt anbietet, ist dies in der App Mein-Fernbus nicht ersichtlich.

Die App ist aufwendig gestaltet und lässt sich instinktiv bedienen, Benutzerführung und Bedienstruktur dürfen als sehr gut gelten. Die Suche nach der passenden Verbindung gelingt ebenso einfach wie die anschließende Buchung der Reise.

MeinFernbus

Version: 0.11.0 (iOS), 1.4 (Android)

Preis: kostenlos (iOS), kostenlos (Android)

Download-Link: iTunes , Google Play

Systembasis & Handhabung: 42 von 50 Pkt. (iOS), 40 von 50 (Android)

Funktionalität: 30 von 50 (iOS), 33 von 50 (Android)

Gesamturteil: 72 von 100, befriedigend (iOS), 73 von 100, befriedigend (Android)

Funktionalität: Ein paar Features fehlen

Allerdings haben wir in dieser App einige praktische Features vermisst, insbesondere zum Service rund um die Fahrt. So kann die bestellte Fahrt weder in den Kalender übernommen werden, noch wird man vor der Fahrt daran erinnert, wann diese geplant ist. Auch aktuelle Infos zum Beispiel zu Haltestellenverlegungen sucht der Kunde hier vergeblich.

Nicht so stark ist dann die iOS-Version. Unter Android sind immerhin alle gebuchten Tickets in der App gespeichert, und mit dem Ticket und dem QR-Code zum Express- Check-In bekommt man übersichtliche Hinweise zu Fahrtantritt und Gepäckmitnahme. Auch die Klimaschutzabgabe (CO2-Kompensation) ist nur unter Android möglich.

Pro

+ einfach zu bedienen

+ gut gestaltet

+ Hotline

+ Klimaschutzabgabe (nur Android)

+ kostenlos

Contra

- weniger Features in der iOS-Version

