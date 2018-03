Microsoft Lumia 532 Dual SIM im Test Datenblatt Wertung

© Hersteller Das Microsoft Lumia 532 Dual SIM war bei Aldi bereits für 70 Euro im Angebot.

Jetzt kaufen Pro Dual-SIM-Funktion

Dual-SIM-Funktion erweiterbarer Speicher

erweiterbarer Speicher Akku austauschbar

Akku austauschbar gute Funkleistung Contra kein LTE

kein LTE Kamera ohne Blitz

Kamera ohne Blitz etwas große und schwer 71,2%

Anzeige

Das Microsoft Lumia 532 könnte das Standing von Windows Phone weiter verbessern, soviel ist nach dem Test klar. Auch wenn der Marktanteil von Windows Phone hierzulande noch keine zehn Prozent ausmacht, hat sich das Microsoft- Betriebssystem für Smartphones als Nummer drei hinter Android und iOS etabliert. Und dieser noch überschaubare Erfolg ist hauptsächlich den preiswerteren Windows-Phones zu verdanken. Bemerkenswert: Wer eines hat, ist damit zufrieden, wie die vielen positiven Kommentare von Besitzern in Foren zeigen. Da könnte man es glatt für Guerilla-Marketing halten, dass Microsoft nun das Lumia 532 Dual SIM für schlanke 110 Euro anbietet.

Dual-SIM-Funktion

Das Lumia 532 Dual SIM ist das erste Lumia im connect-Test, das unter dem Namen Microsoft läuft. Als Besonderheit bietet es Platz hat für zwei SIM-Karten. Es lässt sich wählen, welche SIM-Karte das Smartphone ins mobile Internet bringen soll; diese SIM wird dann an ein schnelles UMTS-Mobilfunk-Interface mit HSDPA und HSUPA angebunden. Anrufe nimmt das Lumia 532 Dual SIM über beide Karten entgegen. Wer gerade auf Karte eins telefoniert, während auf Karte zwei jemand durchklingelt, kann das erste Gespräch halten, um das zweite anzunehmen.

Lesetipp: Alle Handys mit Windows Phone 8 im Vergleich

Praktisch: Über einen Schalter kann der Besitzer für jeden Kontakt festlegen, über welche SIM-Karte dieser angerufen werden soll. So bleibt Berufliches und Privates getrennt, oder es können für Familie und Freundeskreis jeweils kostenoptimierte Netzbetreiber gewählt werden.

Akustik und Empfang

Und telefonieren lässt sich über das kleine Lumia 532 vortrefflich: Seine Akustik braucht den Vergleich zu deutlich teureren Geräten nicht zu scheuen, und zu den Mobilfunknetzen hält es dank seiner Funkleistung auch unter schwierigen Bedingungen guten Kontakt. Das gilt auch für den 3G-Betrieb, in dem die Daten idealerweise superschnell fließen. Nur die bei verstopften Mobilfunk- oder WLAN-Netzen bewährten Ausweichmöglichkeiten LTE und 5-Gigahertz-WLAN bietet das preiswerte Microsoft- Phone nicht.

© Microsoft Das Microsoft Lumia 532 gibt's in verschiedenen Farben.

Ausstattung

Eine feine Zugabe sind Here Drive+ und Here Maps zur Navigation im Auto oder zu Fuß. Die notwendigen Karten kann sich der User kostenlos herunterladen und sich dann offline von seinem Telefon leiten lassen. Das erspart einem die Investition in ein Navigationssystem - selbst bei Fahrten ins Ausland.

Lesetipp: Windows Phone 8.1: Die Features im Überblick

Gespart hat sich Microsoft die LED-Leuchte für die Kamera, so A dass sich in völliger Dunkelheit selbst nahe Motive nicht fotografieren lassen. Ist ein Objekt weiter als einen Meter entfernt, haben aber auch LED-Leuchten schweres Spiel, was die Bedeutung ihres Fehlens relativiert.

Kamera

Bei günstigem Licht bannt die Kamera gute Bilder, deren kräftige Farben gefallen. Der Bildschirm bietet mit 800 x 480 Pixeln bei 4 Zoll die klassenübliche Auflösung. Bei kräftigen Farben zeigt er sich zumindest von der Seite erfreulich blickwinkelstabil, nur von oben oder unten betrachtet gehen Orangetöne ein wenig ins Rote.

Gänzlich begeisternd ist der Kopfhörer-Ausgang, der eine ausgesprochen neutrale, verzerrungsfreie und rauscharme Wiedergabe bietet und so auch teure Kopfhörern zur Höchstleistung treibt. Wer einen starken Musik-Player sucht, kann den freien Speicher von gut 4 Gigabyte per Micro-SDCard um bis zu 128 GB erweitern, um einer großen Mediensammlung Platz zu schaffen.

Speicher und Ausdauer

Die Speicherkarte findet wie die beiden SIM-Karten im Schacht des wechselbaren Akkus Platz. Auch dieses Ausstattungsdetail spricht für etwas Luxus im preiswerten Smartphone. An den Akku, der eine typische Laufzeit von gut fünf Stunden bietet, gelangt man über eine etwas plastikhaft wirkende Kunststoffschale. Die ist in peppigem Orange oder Grün lieferbar, aber auch in dezentem Weiß und Schwarz und hat einen durchsichtigen Randbereich.

Fazit

Insgesamt macht das Lumia 532 mit dieser Schale einen erfreulich stabilen Eindruck. Und für seinen kleinen Preis hat das Microsoft Lumia 532 Dual SIM wirklich eine ganze Menge zu bieten.

Jetzt kaufen Microsoft Lumia 532 Smartphone Dual-SIM (10,16 cm…

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Huawei Ascend W1 im Test 65,8% Viel Licht, aber auch Schatten: Huaweis erstes Windows Phone ist für einfache Ansprüche dennoch eine sehr gute Wahl.

Windows Phone Microsoft Lumia 1330 - Fotos des günstigen Phablets… Microsoft arbeitet am Nachfolger des Phablets Lumia 1320. In China sind jetzt Fotos von der Rückseite des neuen Lumia 1330 aufgetaucht. Kürzungen Microsoft baut Stellen ab und bringt weniger Lumia-Modelle Microsoft kündigt drastische Kürzungen im Geschäftsbereich Mobiltelefone an. Das bedeutet weniger Mitarbeiter und zukünftig weniger neue…

Windows Phone 5 Funktionen, die Android und iOS fehlen Der Internet Explorer ist auch drauf und die Xbox ebenfalls - mit einem Windows Phone stecken Sie das beste von Windows in die Hosentasche. Wir… Aldi-Angebot im Check Microsoft Lumia 532 Dual SIM bei Aldi für 70 Euro Aldi Nord verkauft ab 17. August das Microsoft Lumia 532 für 70 Euro. Ist das Einsteigermodell mit Window Phone 8.1 und dem kleinen 4-Zoll-Bildschirm…