Microsoft Lumia 640 XL im Test

Das Microsoft Lumia 640 XL strahlt im Test auf den ersten Blick strahlt weniger Glanz als das kleiner Lumia 640 (Test) aus. Doch der Schein trügt: Da Microsoft die ebenfalls in Cyan, Orange, Weiß und Schwarz verfügbaren Wechselcover hier in matter Ausführung anbietet, hinterlassen Fingerabdrücke kaum Spuren. Zudem sind die raueren Kunststoffoberflächen griffiger.

Display

Das klare, auch draußen vergleichsweise gut ablesbare IPS-LCD-Display legt in der Diagonale um 18 Millimeter zu. Unverändert bleibt dagegen die HD-Auflösung. Kacheln, Schriften und die Tastaturfelder stellt das 640 XL damit etwas größer und nutzerfreundlicher dar.

Ausdauer und Empfang

Der austauschbare Lithium-Ionen-Akku lässt mit 3000 mAh die Muskeln spielen. Trotz größerem Bildschirm stehen im praxistypischen Nutzungsmix Ausdauerwerte von knapp acht Stunden zu Buche - ein Topwert. Der Auftritt im Labor überzeugte, wenngleich die Sende- und Empfangsqualität nicht ganz an das Spitzenniveau des kompakteren Lumia 640 herankam.

© Microsoft Das Lumia 640 XL

Die Performance des verwendeten Mittelklasse-Systemchips, hier ein Qualcomm Snapdragon 400 vom Typ MSM8226, die Speicherreserven und die Softwareausstattung gleichen sich fast bis aufs i-Tüpfelchen. Wer die Geschwindigkeitsvorteile der 4G-Mobilfunknetze ausreizen möchte, bleibt in der XL-Version außen vor. Hierzulande gibt es das Lumia 640 XL leider nur in der Dual-SIM-Version ohne LTE. Dafür ist die XL-Version fit für den drahtlosen Datenaustausch via Nahfeldkommunikation (NFC).

Die höherauflösende 13-Megapixel-Fotokamera greift zudem auf einen größeren 1/3-Zoll-Bildsensor und eine Zeiss-Optik zurück. Bei Tageslichtaufnahmen gefiel die gute Tiefenschärfe. Insgesamt waren die Testbilder noch klarer und brillanter als beim kleineren Bruder. Für Skype- Videotelefonate steht eine 5-Megapixel-Frontkamera bereit.

Software

Die Lumia-640er-Modelle sind mit Windows Phone 8.1 Update 2 und der Lumia-Denim-Software auf dem aktuellsten Stand. Neu ist unter anderem, dass der frei gestaltbare, "gekachelte" Startscreen - ohnehin das Highlight der Windows-Phones - jetzt noch mehr Möglichkeiten bietet. Schiebt man zwei Kacheln übereinander, entsteht ein frei benennbarer Live-Ordner, in dem sich Apps, die wichtigsten Kontakte oder auch Spiele gruppieren lassen. Die favorisierten Einstelloptionen finden bei Bedarf mittlerweile ebenfalls ihren Platz auf dem Startbildschirm.

© Microsoft Mehr Macht: In den App-Berechtigungen können die Zugriffsrechte der Anwendungen verwaltet werden.

Neu in der immer noch sehr langen Konfigurationsliste sind die App-Berechtigungen. Damit kann Anwendungen gezielt der Zugriff auf Kontakte, Kamera etc. erlaubt oder entzogen werden. Der individuell anpassbare Sperrbildschirm informiert auf einen Blick über neue Nachrichten, Wetter und mehr. Spaß beim Fotografieren bringt die Lumia Camera-App mit höherem Tempo beim Starten, Auslösen und Speichern.

© Microsoft Frage-Antwort-Spiel: Die persönliche Assistentin Cortana versteht und spricht auch die deutsche Sprache.

Die persönliche Assistentin Cortana versteht und antwortet in Deutsch. Hält man sich an deren Wortschatz, werden Anfragen und Wünsche wie Terminerinnerungen auf Anhieb verstanden. Über die Bing-Suche liefert Cortana durchaus hilfreiche Antworten. Dass die Entwicklung weitergeht, ist absehbar. Die 640er-Lumias werden beim Windows- 10-Upgrade vorne dabei sein.

Fazit

Die feinere Fotoausstattung, NFC, die formidable Ausdauer bei insgesamt sehr guten Laborleistungen und die stattliche 5,7- Zoll-Anzeige sprechen für das Lumia 640 in XL-Größe. Ob diese Vorzüge den Aufpreis rechtfertigen? Diese Frage muss letztlich jeder für sich beantworten.

