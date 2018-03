Mio Alpha im Test

Die Mio Alpha erweist sich im Test als zuverlässiger Pulsmesser in Form eines Armbandes. Per Bluetooth lässt es sich mit den gängigen Fitness-Apps verbinden.

Mio hat mit der Alpha als monofunktionalem Pulsmesser bereits umgesetzt, was Samsung für die Galaxy Gear bislang nur angekündigt hat: die Pulsmessung über ein Armband. Der Trick dabei: Zwei lichtstarke LEDs durchleuchten die Haut, eine Fotolinse registriert Veränderungen im Blutstrom und ein Algorithmus errechnet daraus die Pulsrate. Und das im Test auf Brustgurtniveau. Neben dem Puls zeigt die Mio Alpha auch die Uhrzeit und frei definierbare Pulsgrenzen für ein individuelles Training an. Dass die Uhr acht Stunden lang durchhält, bevor sie an ihr proprietäres Ladekabel muss, verdient Respekt. Dank "Bluetooth Smart" arbeitet sie auch mit Fitness-Apps zusammen - tolles Produkt!

Noch nicht überzeugt? Wir haben 12 Fitness-Armbänder und -Tracker getestet und verglichen.

Eigenschaften

präzise Erfassung der Pulsfrequenz über Leuchtdioden und Fotolinse

einfache Bedienung

sicherer Sitz am Handgelenk

Aufladen über proprietäres Kabel

Herzfrequenzober- und -untergrenzen als Trainingszonen definierbar (mit Mehrfarb-LEDs zur Signalisierung bei Erreichen/Überschreiten der Zonen

angenehm zu tragen

Pairing mit Smartphone(-Apps) wie Runtastic oder Fitnessbändern wie Polar Loop möglich (Bluetooth 4.0)

sehr gut ablesbares Display

Trainingszeiten über Stoppuhrfunktion

Testwertung

Band (Qualität/Komfort): 40 Punkte

Display/Infos: 50 Punkte

Akku (Laufzeit/Tausch): 20 Punkte

Funktionsumfang/Genauigkeit: 268 Punkte

connect-Note: Gut (378 Punkte von 500 Punkten)

