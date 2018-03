Mission 794

Zurück zu den Wurzeln

Unter der Führung des multinationalen Konzerns IAG (steht für: International Audio Group) bündelt Mission Entwicklung und Fertigung sämtlicher Komponenten unter einem Dach. Die Traditionsmarke konnte schon mit mancher konsequenten Lösung von sich reden machen, besonders im Einsteigerbereich. Markenzeichen ist und bleibt die invertierte Anordnung von Hoch- und Mitteltöner. Die tiefergelegte Kalotte mit ferrofluidgekühlter Schwingspule, einem typischen Mission-Merkmal, dient ebenso wie der Hornfortsatz in der Kunststoffschallwand der Optimierung des Abstrahlverhaltens: Weil der Mitteltöner näher am Hörer sitzt, erreichen seine durch die Weiche minimal verzögerten Schallanteile zeitgleich mit dem Hochton das Ohr. Der seitliche Tieftöner lässt sich durch Vertauschen der beiden Boxen entweder innen oder bei großen Abständen zur Seitenwand außen platzieren und ermöglicht so eine leichte Anpassung an eventuelle Raumresonanzen.

Hörtest