Mission M 32i

Ihr 17-cm-Pappkonus zeigt eine runde Membranform ohne Staubschutzkalotte - von hinten offenbart sich die konventionelle Konusform ebenso wie der recht schlicht konstruierte Blechkorb. Mehr Aufwand floss in die Gehäuseform: Die abgerundete Schallwand hält Kantenreflexionen vom Hörer fern, die (wenig wertig anmutende) Montageplatte und der kleine Neodym-Magnet lassen den Tweeter nah an den Tieftöner rücken, was homogene Abbildung und geringe Interferenzen verspricht.

Die exponierten mittleren Tonlagen ihrer großen Schwester weist auch die M 32i auf - leider etwas zu viel davon. Sehr präsent und direkt singt Maria Muldaur den Hörer von der Super-Hörkurs-CD an, Marla Glen tönt gar eine Spur keifend. Der Streicherklang schien AUDIO-Redaktion und -Leserforum in die Zeit der ersten Stereoaufnahmen zu versetzen: mitreißend und präsent, aber nicht sehr brillant und detailreich. So stark wie flexibel war die M 32i im Bass, egal ob wandnah oder freistehend: Ordentlich tief slappte jeder E-Bass impulsgenau und dynamisch in den Hörraum - gern auch mal deutlich lauter als die Mitbewerber.

