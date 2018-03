Mission M 33i Datenblatt

Papier gilt im HiFi-Bereich nicht als High-Tech-Material - und doch beweisen Kompaktboxen wie die in AUDIO 2/06 hochgelobte Sonics Argenta, dass die Rechnung akustisch aufgehen kann. Die M 33i verlässt sich ebenfalls komplett auf einen bei Mission "DiaDrive" genannten Pappkonus, der durch seine runde Form ohne Staubschutzkalotte aber eine kompliziertere Fertigung verrät. Eine wertig aussehende Gewebekalotte sitzt unter dem Tieftöner - diese Anordnung ist das Markenzeichen von Mission, durch den kleinen Tweeter-Magneten können die beiden Töner sehr nah aneinander rücken, was Auslöschungen gering hält. Überzeugend auch die gebogene Schallwand: Sie hält klangschädliche Kantenreflexionen vom Hörer fern. Auf der Rückseite der Box arbeitet ein großes Bassreflexrohr. Doch es gibt noch eine zweite Öffnung: In eine verschließbare Kammer kann der Besitzer Sand einfüllen, was die Box schwerer und standfester macht.

Im Hörtest

Im Hörtest spielte die Mission unauffällig, aber überzeugend. Mit welcher Musik man sie auch fütterte, stets blieb das Klangbild neutral, durchhörbar und sauber. Selbst vor der Raumabbildung eines großen Sinfonieorchesters machte sie nicht Halt: Mahlers 2. Sinfonie unter Pierre Boulez beeindruckte mit der Staffelung aller Instrumente, lediglich Sänger neigten dazu, einen Schritt zu viel zum Hörer zu machen und ihn direkt anzusingen, was nicht bei allen Testern auf Gegenliebe stieß. Hohe Lautstärken verarbeitete die Mission klaglos, konnte dabei die unaufgeregte Klarheit des Klangbildes aber nicht ganz halten. Erst mit unvernünftig lauten Pegeln wurden Höhen und Bässe zunehmend unsauber.

Fazit

Die Mission spielte im Verhältnis zum Klassenprimus Magnat Monitor 880 zurückhaltender, bei jeder Musikrichtung aber deutlich neutraler, ohne sich eine echte Schwäche in anderen Bereichen zu leisten.

Mission m33i

Hersteller Mission Preis 420.00 € Wertung 63.0 Punkte Testverfahren 1.0

