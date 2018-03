Mobiwire Pegasus im Test

© Mobiwire Mobiwire Pegasus

Jetzt kaufen Pro leuchtstarkes Display

leuchtstarkes Display mit Radio und Equalizer

mit Radio und Equalizer USB OTG wird unterstützt

USB OTG wird unterstützt Akku wechselbar

Akku wechselbar sehr gute Funkeigenschaften Contra Android 4.4 ist veraltet

Android 4.4 ist veraltet älterer 32-Bit- Prozessor eingebaut

älterer 32-Bit- Prozessor eingebaut interner Speicher nur 1,4 GB groß

interner Speicher nur 1,4 GB groß System reagiert nicht immer flüssig

System reagiert nicht immer flüssig kurze Akulaufzeit Fazit connect Testurteil: befriedigend 71,2%

Anzeige

Der Name Sagem ist nur noch wenigen Menschen ein Begriff, dabei gehörte das französische Unternehmen in Deutschland einmal zu den fünf wichtigsten Handyherstellern, in Frankreich war man sogar Marktführer. Mobiwire wurde 2011 gegründet und ist aus Sagem hervorgegangen. In den letzten Jahren waren die Franzosen vor allem als Smartphone- Auftragsfertiger für andere Unternehmen tätig.

Seit 2014 vertreibt Mobiwire auch Smartphones unter der eigenen Marke. Von der Konkurrenz absetzen möchte man sich mit dem Leitmotiv des „Smart Purchase“, hinter dem der Gedanke steht, dem Kunden das Produkt mit dem besten Preis- Leistungs-Verhältnis zu bieten. Ob das gelingt, zeigt unser Test des Mobiwire Pegasus.

© Weka/ Archiv Die schlichte Schwarz- Weiß-Optik von Android 4.4 sieht nicht mehr ganz frisch aus.

Helles Display, uraltes Betriebssystem

Das 5 Zoll große Display des Mobiwire Pegasus kann dieses Versprechen schon mal halten: Eine Auflösung von 1.280 x 720 Pixel ist in der Preisklasse um 150 Euro sehr selten, die hohe Leuchtkraft von 575 Candela sogar einzigartig. Wir sind uns sicher: Ein besseres Display für weniger Geld gibt es nicht.

In anderen Bereichen kann das Mobiwire Pegasus dagegen weniger überzeugen. Dass man dem ansonsten solide verarbeiteten Gehäuse ein paar Knarzgeräusche entlocken kann, ist noch verkraftbar. Auch dass die 8-Megapixel-Kamera bei schlechten Lichtverhältnissen nahezu unbrauchbar wird, ist bei einem Einsteigermodell keine Überraschung.

Weniger schön ist dagegen, dass dem Nutzer gerade mal 1,33 GB Speicher zur Verfügung stehen, wenn er das Telefon aus der Verpackung nimmt. Er kann zwar mit einer Micro-SD-Karte erweitern, aber weil sich Apps nur sehr umständlich auf eine Speicherkarte auslagern lassen, ist das nicht eben die beste Lösung.

© Weka/ Archiv Der Speicher ist ein Witz, ab Werk stehen nur 1,33 GB zur Verfügung.

Andere Einsteiger machen es besser: Das 129 Euro teure Moto E LTE (Test) kommt zum Beispiel mit 3,9 GB Speicher. Das Mototola-Smartphone hat noch einen weiteren Vorteil: Android 5.1 ist vorinstalliert, während auf dem Pegasus die Uralt-Version 4.4.2 läuft, die von Google schon im Dezember 2013 veröffentlicht wurde.

Auch der Prozessor ist nicht mehr der jüngste: Die Franzosen entscheiden sich im Pegasus für ein Mediatek-Modell, das noch mit 32 Bit rechnet und nicht besonders leistungsfähig ist. Anspruchsvolle 3-D-Spiele wie Real Racing 3 laufen nicht flüssig auf dem Gerät und auch die Systemoberfläche ruckelt mitunter.

© Weka/ Archiv Mobiwire verzichtet auf spezielle Funktionen und Apps, immerhin ist ein Equalizer dabei.

Lesetipp Top 10 Die besten Smartphones bis 150 Euro Aus unserer Bestenliste haben wir die 10 besten Smartphones herausgepickt, die bereits für weniger als 150 Euro zu haben sind.

Kein smarter Kauf

Während sich Sprachqualität und auch die Funkeigenschaften auf einem guten bis sehr guten Niveau bewegen, ist die Akkulaufzeit des Mobiwire Pegasus unterirdisch. Die Gesprächszeiten sind relativ kurz und die typische Ausdauer im connect-Nutzungsmix liegt bei 4:20 Stunden – ein ganzer Tag ohne Steckdose ist mit dem Mobiwire Pegasus also nicht drin. Zum Vergleich: Sonys 140-Euro-Modell Xperia E3 (Test) schafft 8:50 Stunden. Das Pegasus ist also kein smarter Kauf – hier findet sich Besseres für den Preis.

Anzeige

Mehr zum Thema Phablet-Neuheit ZTE Grand Memo II LTE mit 6-Zoll-Display Die MWC-Neuheit von ZTE hat ein 6-Zoll-Display, einen Snapdragon 400-Prozessor, Android 4.4 (Kitkat) und eine 13-Megapixel-Kamera. Das 7,2 mm dünne…

4G-Neuheit von LG LG positioniert F70 als LTE Einsteiger-Smartphone Mit dem LG F70, das auf dem MWC in Barcelona vorgestellt wurde, macht sich LG Electronics fit für 4G. Das LTE Smartphone richtet sich an Einsteiger… Testbericht Samsung Galaxy Core LTE im Test 80,0% Das Galaxy Core LTE liefert im Test solide Smartphone-Kost plus schnelles Cat-4-LTE. Ideal für preisbewusste…

Smartphone für LTE-Advanced Samsung Galaxy S5 4G+ gestartet Samsung verkauft in Korea eine verbesserte Version des S5 als S5 LTE-A. In Singapur kommt ein S5 G4+ auf den Markt. Auch für Europa ist eine… Android-Smartphone Acer Liquid Jade Z Plus im Test 79,0% Das Acer Liquid Jade Z Plus überrascht nicht nur mit Dual-SIM, das Gewicht von 110 Gramm ist sogar rekordverdächtig. Wir…