© Moldiv Moldiv-App Logo

Pro völlig identische, einfache Bedienung unter Android und iOS

völlig identische, einfache Bedienung unter Android und iOS Instagram-ähnliche Filter

Instagram-ähnliche Filter schicke Magazin-Cover

schicke Magazin-Cover Stitch-Modus erlaubt freie Kombination von Fotos

Stitch-Modus erlaubt freie Kombination von Fotos werbefreie Gratis-App

werbefreie Gratis-App Aufkleber und Text verfügbar Contra keine gezielte Bearbeitung einzelner Fotos möglich Fazit Lediglich die Möglichkeit zur Nachbearbeitung einzelner Fotos fehlt; sonst eine rundum gelungene App.

Anzeige

Sie wollten schon immer mal das Cover einer Zeitschrift zieren? Dann treten Sie näher: Moldiv macht’s möglich. Denn die App aus der koreanischen Metropole Seoul bietet über klassische Foto-Collagen auch zahlreiche Magazin-Cover, mit denen Sie sich und Ihre Lieben stilsicher in Szene setzen können.

Auch sonst macht Moldiv sehr viel richtig. Die App ist kostenlos, lebt aber trotzdem nicht von Werbeeinblendungen – nicht einmal unter Android. Stattdessen lässt sie sich mit verschiedenen In-App-Käufen um zusätzliche Vorlagen, Sticker, Filter und Hintergründe erweitern. Für Vielnutzer empfehlenswert ist das Upgrade-Paket für 5,99 Euro, mit dem alle Extras freigeschaltet werden. An Funktionalität steht hingegen auch für Gratisnutzer alles zur Verfügung.

© Weka/ Archiv Links: Qual der Wahl: 80 Layouts und einige Zeitschriften-Cover sind gratis in Moldiv enthalten, weitere lassen sich per In-App-Kauf nachrüsten.Mitte: Das gewisse Extra: Der Stitch-Modus erlaubt es, Fotos aneinanderzukleben – ganz ohne Einbußen durch Layoutform und Anordnung.Rechts: Nach Wunsch: Wer gerne einen Holzrahmen für seine Collage möchte, kommt bei Moldiv ebenso auf seine Kosten wie fleißige Foto-Betexter.

Und das ist eine Menge: Fotos lassen sich branchenüblich mit Instagram-ähnlichen Effekten veredeln. Layouts müssen nicht quadratisch bleiben, sondern können frei verändert werden. Das gilt auch für das Positionieren von Rahmen und Grenzen sowie deren Form und Farbe. Ist die Collage abgestimmt, so lässt sich das Ergebnis leicht mit einer der unzähligen, in Stil und Farbe anpassbaren Schriftarten betexten oder mit Buttons und Aufklebern zupflastern – das Angebot ist auch ohne In-App-Käufe groß.

© Weka/ Archiv Links: Flexible Layouts: Statt quadratisch lieber hochkant oder im Querformat? Das klappt ebenso einfach wie die Anpassung der Rahmen.Mitte: Verzieren leicht gemacht: Moldiv lässt Sie nicht nur texten, sondern auch allerlei Buttons und Aufkleber auf Ihren Collagen anbringen.Rechts: Das macht was her: Mit den bis zu 100 Vorlagen für Zeitschriften-Cover hat Moldiv einen stilsicheren Hit im Collagen-Programm.

Das Verblüffende an Moldiv ist aber, dass man trotz dieser Vielfalt nie den Überblick verliert. Auch Einsteiger finden sich schnell zurecht, die Bedienung ist systemübergreifend identisch und einfach strukturiert.

Wenn man trotzdem ein Haar in der Suppe finden will, könnte man anmerken, dass die Nachbearbeitung einzelner Fotos in den Collagen – etwa hinsichtlich Sättigung und Helligkeit – nicht unterstützt wird. Ansonsten gibt es aber wirklich nichts an Moldiv auszusetzen.

Anzeige

Mehr zum Thema Foto-App für Collagen Diptic-App im Test Ein weiteres Programm zur Erstellung von Bilder-Collagen unter Android oder iOS muss sich im Test beweisen.

Location Spoofing Fake GPS Hacks: Standort fälschen mit Android oder iPhone Ob Android oder iPhone: Mit den richtigen Apps können Sie durch einen GPS Hack Ihren Standort faken. Doch wie funktioniert die Schummelei? WhatsApp-Tipps WhatsApp-Kontakte blockieren und freigeben Wir erklären, wie Sie in WhatsApp Kontakte blockieren, wieder freigeben und woran Sie erkennen können, ob Sie selbst geblockt wurden.

WhatsApp-Tipps Texte formatieren in WhatsApp - so geht's WhatsApp-Nachrichten können Sie auch mit Fettschrift, Kursivschrift und Durchstreichungen gestalten. Wir zeigen, wie das geht. WhatsApp-Tipps WhatsApp: Gruppen und Broadcast-Listen anlegen Mit Gruppen und Broadcast-Listen können Sie über WhatsApp Nachrichten schnell an viele Freunde schicken. Wir zeigen, wie das geht und wo die…