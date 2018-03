Monitor Audio BR2 Datenblatt

© Archiv

Sofort fällt die hervorragende Anfassqualität des Gehäuses und die hochwertige Oberfläche in Wallnussholz-Design auf. Die Briten setzen auch in ihrer Einsteigerserie auf Bi-Wiring-Terminals - die Verarbeitungsqualität leidet darunter nicht. Bronze wird in der BR2 allerdings nicht verbaut: Der golden schimmernde Hochtöner besteht aus einer Aluminium-Magnesium-Legierung, die Tieftonmembran wird aus recht weichem Kunststoff gefertigt. Das hält die Eigenbündelung im Zaum, wenn der Tieftöner entsprechend hoch spielen muss, birgt aber die Gefahr von Resonanzen der Membran, die das AUDIO-Messlabor im Bereich um 1 Kilohertz zumindest in geringer Ausprägung auch nachweisen konnte. Klangbild Die ersten anarchischen Takte der Beastie Boys (EMI) zeigten: Die BR2 klingt viel größer, als sie ist. Das liegt zum einen daran, dass der Hochtonbereich niemals angestrengt, sondern auch laut enorm klar spielt, zum anderen aber auch am gezielt angehobenen oberen Bass. Bei Pop und Rock geht diese Abstimmung dank der Präzision der tiefen Töne gut auf, mit klassischen Klängen, etwa der Orgelsinfonie von Saint-Saens (Orchestre Montreal, Atma Classique), wird es untenherum jedoch zu dominant, und die rhythmische Präzision lässt nach.

© H.Härle Die Frequenzweiche der Monitor macht ebenso wie das Bi-Wiring-Terminal einen hervorragenden Eindruck. Im Hintergrund schimmert das Licht durch die Tieftöner-Membran.

Mittelwege

In puncto Abbildung fand die Monitor einen bronzenen, pardon, goldenen Mittelweg zwischen der genauen Staffelung der Canton GLE 403 und der allzu distanzierten Räumlichkeit der kleinen Focal Chorus 705 V . Nur klassische Stimmen waren nicht so ihr Metier: Hermann Prey dichteten sie bei Schuberts "Schwanengesang" (Philips) einen gewissen nasalen Ton an, der mit der bassig-fülligen Klavierbegleitung nicht so recht harmonieren wollte.

Fazit

Die Monitor Audio klingt mit ihrem kräftigen Bass nach einer viel größeren Box - wenn es nicht gerade Klassik sein muss.

Monitor Audio BR 2

Hersteller Monitor Audio Preis 300.00 € Wertung 60.0 Punkte Testverfahren 1.0

