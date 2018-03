Monitor Audio PL 200

"Bändchen hört man immer heraus" - dieses Vorurteil widerlegte die Monitor Audio Platinum PL 200 schnell. Beweist sie doch, dass die in Profi-Kreisen etwas skeptisch beäugten Bändchentöner wunderbar feinauflösend spielen können, ohne in den Höhen je vorlaut zu wirken. Eine Monitor Audio, die bei der "Rosenkavalier-Suite" von Richard Strauss (Guschlbauer, EMI) so gar nicht nach Monitor klang, sondern in räumlichen Weiten und wienerischem Charme schwelgte, ohne dabei klanglich vom Pfad der neutralen Tugend abzuweichen. Da konnte eine ADAM Column mehr Instrumentationsdetails aus der Aufnahme kitzeln, eine Geithain ME-150 einen natürlicheren Saal projizieren - gegen die federnd swingenden Walzer-Rhythmen und das Übermaß an Schmelz, das die Monitor Audio entfesselte, wirkten beide doch eine Spur zu steif.

Der Eindruck verfestigte sich, wenn rockiges oder jazziges Material in den Netzwerkplayer Linn Majik DS gerufen wurden: Was die Monitor bei Pink Floyds "Shine On You Crazy Diamond" (Pulse) an Bassfundamente freisetzte und es zugleich perfekt kontrollierte, spielte weit in die Liga echter Rhythmus-Spezialisten wie der Canton Reference 1.2 DC (AUDIO 8/09) hinein. Nur wenigen Boxen überhaupt gelang im AUDIO-Hörraum bisher eine solche Balance aus Druck und Kontrolle, und die waren allesamt teurer oder deutlich größer. Die direkte Konkurrenz in Form der ADAM und der Geithain schlug sich eindeutig auf die Seite eines etwas zurückhaltend-kontrollierten, eher nüchternen Tieftones. Dem Firmennamen machte die Monitor Audio dagegen weniger Ehre: Anstatt die Abmischung von Marillions "Live from Loreley" schonungslos offenzulegen, gelang ihr eher eine verzeihliche, ja zuweilen schönfärberische Interpretation.