Monster-App im Test

Monster, das internationale Karriereportal, bietet eine gut bedienbare App für iOS und Android mit praktischen Features. Gemessen an ihrer Zielgruppe überzeugt die Anwendung aber nicht ganz.

"Monster" besteht bereits seit 1994 und gilt als einer der Pioniere im Bereich der Online-Stellenbörsen. Nach eigenen Aussagen ist es das weltweit größte Karrierenetzwerk, es konzentriert sich auf gut ausgebildete und karrierebewusste Nachwuchs- und Führungskräfte. Gemessen an dieser Zielgruppe enttäuscht die App jedoch etwas.

Bedienung und Features

Auch bei Monster ist wie bei vielen Jobbörsen ohne Registrierung nur eine einfache Stellensuche möglich, Features wie die Merkliste oder der sehr praktische Suchagent (Jobs per Mail) gibt's nur für den, der sich ein kostenloses Nutzerkonto anlegt. Die Stellenangebote eignen sich meist für Fach- und Führungskräfte, Angebote der Arbeitsagentur sind hier nicht zu entdecken.

Folglich bietet die Monster-App dem User auch die Möglichkeit, sich ein Bewerbungsprofil anzulegen und seinen Lebenslauf hochzuladen. Bei einer Direktbewerbung aus der App heraus kann der diese Angaben dann mitschicken. Jobempfehlungen gibt's leider nur in der Apple-Version, die bundesweite Stellensuche wiederum nur auf Android.

Fazit

Auf andere Features verzichtet Monster ganz: So ist es in der App nicht möglich, sich gezielt über ein interessantes Unternehmen zu informieren. Dafür kann man international nach der nächsten Karrieremöglichkeit fahnden, und die Suchfilter und Suchkriterien sind insgesamt gut. Die eher schlicht gestaltete App lässt sich außerdem gut bedienen - so liegt man mit Monster sicher nicht falsch, wenn man seinen Berufsweg plant.

Pro

einfache Bedienung

internationale Stellensuche in 27 Ländern

kostenlos

Kontra

kein Impressum

schwache Detailansicht in der Stellenanzeige

